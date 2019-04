Zodiile care se despart in aceasta primavara! Numai lacrimi pentru ele

Zodii care se despart google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Despartirile nu sunt placute, dar sunt un fapt de viata pe care anumite zodii il vor trai in aceasta primavara. Astrele dezvaluie care sunt semnele zodiacale care vor suferi in perioada urmatoare si care vor trece prin despartiri dureroase. Afla daca esti printre ghinionisti! BERBEC. Primavara aceasta, berbecii care sunt intr-o relatie vor intampina probleme in cuplu. Relatia lor nu va mai functiona cum trebuie si este posibil sa de desparta de partenerul lor. Daca vor actiona acum si vor lua o decizie, vor avea mai multa liniste pe viitor. Desi va fi o perioada dureroasa pentru ei, doar asa se vor bucura de liniste sufleteasca mai tarziu. GEMENI. Rela ...