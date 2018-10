Zodiile pe care Dumnezeu le iubeste cel mai mult. Nu le lasa niciodata la greu

zodii

De multe ori ne indoim de existenta lui Dumnezeu, insa El ne arata ca nu suntem niciodata singuri. Ba chiar ne intinde o mana salvatoare atunci cand ne simtim cei mai deznadajduiti.

Fecioarele sunt cele mai rele de gura din zodiac. Nu isi dau seama cat rau pot face cu o simpla privire, cu un singur cuvant.

Intrucat dracusorul nu le spune ca sunt pe o pista gresita cand trag concluzii pripite, vine ingerasul si le trage de manecuta sa rectifice tot.

Balantele isi pierd foarte repede increderea in fortele proprii. Sunt extrem de echilibrate in cea mai mare parte a timpului, insa atunci cand cad in lacul tristetii, numai Dumnezeu le mai poate scoate din depresie aratandu-le partea frumoasa a vietii.

In viata Balantelor apar de multe ori persoane parca trimise de Dumnezeu, ingeri pazitori cu chip de om care le ajuta in momentele in care credeau ca totul s-a pierdut.

Si Sagetatorii sunt foarte credinciosi si au o legatura impresionanta cu tot ce tine de spiritualitate.

Acesti nativi pot pierde foarte mult din cauza sentimentelor negative. Sunt foarte gelosi, foarte posesivi si duc lipsa de o stima de sine.

Se pun pe locul doi de multe ori, si exact in acele momente intervine Divinitatea cu forta sa pentru a le arata calea cea dreapta si ca nu e nimic gresit sa se gandeasca si la ei.

De altfel, se spune ca trebuie sa ne iubim aproapele ca pe noi insine, dar daca nu ne iubim nici pe noi, cum vom putea iubi oamenii de langa noi?

Pe aceasta lista se afla si Gemenii si Pestii, alte doua zodii duale extrem de sensibile. Gemenii pot intra usor in depresie pentru ca pun la suflet absolut orice.

In momentele in care cred ca viata lor nu mai are rost, Dumnezeu le trimite oameni providentiali, care ii ajuta sa vada partea plina a paharului.

De asemenea, Pestii nu suporta tradarea si minciuna si se intristeaza foarte repede din aceasta cauza. Acesti nativi sunt extrem de sinceri si nu inteleg de ce oamenii au comportamente care nu le fac cinste.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.