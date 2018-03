Zodiile protejate de Divinitate pana la finalul lunii martie

ShareTweet Câteva zodii au parte de tot ce isi doresc pana la finalul acestei luni. Ele sunt protejate de Divinitate in aceasta perioada: FECIOARA: Nativul Fecioara are parte de momente in care isi va da seama ce isi doreste de la viata. Ingerii pazitori ii vor fi aproape si va reusi sa inteleaga o serie de aspecte despre viata asupra carora avea serioase dubii. Acest semn zodiacal stie sa faca fata unor situatii dificile, stie sa se orienteze bine atunci cand e in bucluc, iar cu putin sprijin divin poate face bine in jur. De altfel, Fecioara este una dintre zodiile samaritene: face bine fara sa astepte ceva in schimb, lucru de care este foarte mandra. BALANTA: Si Balanta are parte de protectie divina in urmatoarea perioada. Semnul de aer are parte de surprize placute dupa o perioada de foc prin care a trecut. Este una dintre zodiile care isi va pastra echilibrul si va avea parte doar de armonie in viata ei. Continuarea Aici ShareTweet