Zona C. A. Rosetti va trece prin schimbari radicale! Spatii verzi, zone de recreere, foisoare si multe altele

Primarul Mihai Chirica a semnat astazi, 14 august, contractul de servicii de proiectare si consultanta aferente proiectului cu finantare europeana „Reabilitare si modernizare zona de agrement C. A. Rosetti". La licitatia organizata de Primarie s-a inscris un singur ofertant,anume asocierea SC Pro Toby SRL - SC Graphis Spot Impex SRL - SC TXS Avalana SRL, care a avut o oferta de 114.000 lei, fara TVA (135.660 lei, cu TVA), care s-a calificat din punct de vedere tehnic si in prevederea bugetara de 126.050 lei, fara TVA. Durata contractului este de trei luni de la semnarea acestuia. Dupa finalizarea poiectului tehnic, proiectul „Reabilitare si moderniz ...