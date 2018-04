Zona Trei Sarmale din Bucium se va modifica radical. Un investitor vrea sa puna pe picioare un proiect de milioane de euro. In spate ar fi Relu Fenechiu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • In zona Bucium ar urma sa apara doua cladiri cu sase etaje • Investitorul se numeste Gheorghe Manau, identificat ca apropiat al fostului deputat Relu Fenechiu, condamnat pentru acte de coruptie • Cladirile ar urma sa fie construite vizavi de Hanul Trei Sarmale • Nu este la primul proiect imobiliar • Societatea pe care o controleaza are o cifra de afaceri de peste 1,5 milioane de euro Zona Bucium va suferi o serie de transformari importante, doar dupa exprimarea acordului municipalitatii. Astfel, in dezbatere publica se afla un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ce apartine societaatii Agim SRL, controlata de Gheorghe Manau, in calitate de unic actionar. Surse din piata imobiliara au spus pentru BZI ca Manau ...