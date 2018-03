AFC Hermannstadt - FCSB 3-0: "Puteam să le dăm 4-0, 5-0"

Bogdan Rusu, autor a două goluri în victoria obținută de Hermannstadt în "sferturile" Cupei României în fața celor de la FCSB, scor 3-0, spune că echipa sa putea câștiga mult mai categoric.

"Cred că a fost mai multă dorință din partea noastră. Ei au venit relaxați și de aceea am putut să câștigăm. Noi știam că au puncte slabe în apărare, că nu au viteză fundașii lor și am jucat pe contraatac. Puteam să le dăm și 4-0, și 5-0", a declarat Bogdan Rusu la TV Telekom Sport. Celălalt marcator al sibienilor, Ștefan Blănaru, l-a completat pe colegul său: "Am avut determinare, atitudine și cred că ne-am adaptat mai bine la acest teren, la condiții. Și aseară noi voiam să jucăm, dar terenul a fost impracticabil. Ne-am concentrat 300 la sută, am jucat cu cea mai bună echipă din România, ați văzut ce buget au. Noi avem obiectiv promovarea, dar putem să sperăm să câștigăm Cupa".