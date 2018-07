Ardealul e fruntea! CFR CLuj isi demite antrenorul la nici o saptamana de la startul noului sezon

Daca e sa ne luam dupa cele aparute in cele mai prestigioase publicatii sportive din tara noastra (GSP, ProSport), se pare ca Edi Iordanescu, antrenorul campioanei Romaniei, ar fi fost dat afara spre finalul zilei de miercuri, 25 iulie, ca urmare a jocului slab, fara vlaga si orizont, etalat in prima partida din Liga I (1-1 cu FC Botosani) si, mai ales, in meciul tur din preliminariile Ligii Campionilor, pierdut pe teren propriu cu 0-1 in fata formatiei suedeze Malmo.

Referitor la prestatia slaba a ,,alb-visiniilor''in meciurile cu FC Botosani si Malmo (ca sa nu mai spunem ca nici in victoria din Supercupa contra Craiovei CFR nu a convins), ambasadorul agentiei de pariuri online Unibet, Ilie Dumitrescu, a declarat la Digi Sport urmatoarele: "Știți ce a spus Dan Petrescu după ce a câștigat campionatul? A spus că are nevoie de întăriri în linia de mijloc, pentru că media de vârstă acolo este ridicată. Dacă Dan Petrescu rămânea la CFR, atunci se mai schimbau câțiva jucători. A adus el 14 sau 16 fotbaliști anul trecut, mai aducea și acum. El știa unde mai are nevoie și se întărea acolo unde simțea că trebuie.

Edi nu știu ce a gândit. S-a început cu aceeași formulă, nu am văzut nicio schimbare. Adică echipa care a câștigat campionatul. Cu Omrani, Deac. Țucudean, cu Hoban, Culio, Djokovic, la mijloc. Acest prim «11» a fost făcut și construit de Dan Petrescu mai mult pentru a crea un echilibru între atac și apărare, adică echipă solidă în apărare. Echipa nu este construită în sistemul ăsta, să deschidă apărări. Vă aduceți aminte cât s-a chinuit Dan Petrescu pentru a aduna puncte?", se arata intr-un articol publicat de gsp.ro in urma declaratiilor date de fostul international roman la Digi Sport.

Instalat pe banca tehnica a clujenilor in aceasta vara, dupa plecarea lui Dan Petrescu in China, Edi Iordanescu ar putea primi 600.000 de euro ca urmare a rezilierii contractului. In ceea ce priveste posibilul inlocuitor, numele vehiculate in acest moment sunt Ioan Andone, Toni Conceicao si Victor Piturca. Cele mai mari sanse sa ajunga noul antrenor al campioanei Romaniei le are portughezul Conceicao, care a mai condus CFR-ul în 2009 şi 2015, cucerind doua trofee in primul an, Cupa Romaniei ai Supercupa Romaniei.