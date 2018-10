Cotele la pariuri pentru Turneul Campioanelor: Simona Halep nu e considerata principala favorita

Cu 10 zile ramase pana la startul Turneului Campioanelor, casele de pariuri au anuntat cotele pentru catigatoarea competitiei din Singapore. Simona Halep porneste turneul de pe primul loc in clasamentul WTA si WTA Race, insa nu e considerata principala favorita la castigarea trofeului.

Tenismena noastra are cota 6.00 pentru un triumf la ultimul mare turneu feminin al anului, fiind sub Naomi Osaka, care a primit cota 5.50. Tot cota 6.00 o are si Angelique Kerber, in timp ce Petra Kvitova porneste cu sansa a 4-a potrivit bookmakerilor, cu cota 6.50 la un succes.

Dar iata cotele la pariuri pentru castigatoarea Turneului Campioanelor:

1. Naomi Osaka 5.50

2. Simona Halep 6.00



-. Angelique Kerber 6.00

4. Petra Kvitova 6.50

5. Caroline Wozniacki 8.00

----------------------------

6. Sloane Stephens 8.00

7. Karolina Pliskova 9.00

8. Elina Svitolina 10.00

Simona Halep, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka si Petra Kvitova sunt tenismenele calificate pana in acest moment, in timp ce Sloane Stephens, Elina Svitolina, Karolina Pliskova si Kiki Bertens se lupta pentru celelalte trei pozitii ce asigura prezenta la competitia din Singapore.

Turneul Campioanelor 2018 se desfasoara in perioada 21-28 octombrie.