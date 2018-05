Cum justifică Serena Williams abandonul de la turneul de la Madrid, după conflictul verbal cu Ion Ţiriac

"Serena Williams nu va participa la Mutua Madrid Open 2018 deoarece are nevoie de o perioadă mai lungă de antrenamente pentru a reveni în circuit. A încercat până în ultimul minut, dar nu va fi prezentă pe zgura din Caja Magica", se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Explicaţia oficială apărută pe site-ul turneului a ridicat câteva semne de întrebare, după ce declaraţiile lui Ion Ţiriac nu i-au picat prea bine Serenei. "Serena are 36 de ani şi 90 de kilograme. Parcă îmi doresc altceva pentru tenisul feminin". Jucătoarea a replicat imediat: "Mereu am spus că oamenii au dreptul o opinie. E clar că tenisul feminin este mai mult decât mine, mult mai mult. Dar voi vorbi cu el, credeţi-mă! O să am o discuţie cu el. Este un comentariu ignorant, o declaraţie sexistă! Poate că este un om ignorant".