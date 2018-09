Dezvaluiri de ultima ora! Colegii baschetbalistilor americani injunghiati in Braila au rupt tacerea!

Colegii celor doi baschetbalisti americani de la ACS Cuza Sport, injunghiati in noaptea de sambata spre duminica la o terasa din centrul Brailei, spun ca acestia au fost atacati fara niciun motiv sau conflict prealabil, se arata intr-un comunicat de presa remis luni de conducerea clubului sportiv brailean, potrivit Agerpres.

"Sportivii echipei Cuza Sport Braila au fost atacati, in prima instanta, de catre un agresor, fara niciun motiv sau conflict prealabil. Acestia au incercat sa calmeze spiritele si sa paraseasca locatia, moment in care un grup de opt-noua indivizi, asa cum reiese din imaginile video, s-au napustit asupra lor. Mentionam ca acesta a fost momentul in care jucatorii de cetatenie americana au fost agresati fizic prin lovituri de pumni, picioare, scaune aruncate si injunghieri repetate cu un cutit. Tinem sa precizam faptul ca acest incident nu a pornit, asa cum este speculat in presa, din cauza unor prezente feminine din grupul atacatorilor, intrucat sportivii au venit intr-un grup restrans, neinteractionand cu nimeni altcineva din incinta locatiei", se arata in comunicatul ACS Cuza Sport Braila. Potrivit sursei mentionate, aceasta este varianta oficiala rezultata in urma studierii imaginilor video de catre organele de cercetare penala, iar evenimentele relatate au fost prezentate conform rezultatelor anchetei preliminare realizate de Parchetul de pe langa Judecatoria Braila. Conducerea clubului a mai informat ca starea de sanatate a celor doi jucatori, care au fost spitalizati si au suferit interventii chirurgicale, este una stabila.

"Joseph McClaim este in afara oricarui pericol, nefiind necesar transferul la o alta unitate medicala. Din raportul oficial al medicilor reiese faptul ca acesta prezinta o perforare a pleurei plamanului stang in urma unei lovituri de cutit. Joseph este constient si se afla in continuare sub ingrijirea medicilor la sectia de Terapie Intensiva din Braila. Darrell Bowie a fost transferat cu un elicopter SMURD la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca. Prezinta mai multe leziuni la nivelul fetei si gatului, precum si in zona abdominala. Acesta a fost supus unei interventii chirurgicale la nivelul intestinului gros, prezentand doua perforatii cauzate de loviturile de cutit. Decizia transferului jucatorului a fost luata in scopul prevenirii aparitiei unor eventuale complicatii ulterioare. Colaboram cu organele de cercetare penala Braila si suntem in contact permanent cu Ambasada SUA si familiile celor doi", se mai arata in comunicatul ACS Cuza Sport.