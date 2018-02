Dica s-a enervat la conferinta cand a venit vorba de criticile lui Becali: "De ce scoatem asta in evidenta?"

Inaintea sedintei de pregatire oficiale de pe Olimpico, Nicolae Dica si Dragos Nedelcu au participat la conferinta de presa dinaintea jocului de joi.

Dica a reactionat nervos dupa ce Dragos Nedelcu a fost intrebat cum comenteaza criticile patronului Gigi Becali si a intervenit in dialogul reporterului TV Telekom Sport cu fotbalistul: "El a jucat in turul cu Lazio si a facut-o foarte bine, de ce trebuie sa ne intoarcem acum 3 saptamani, sa scoatem in evidenta un lucru negativ, sa spui ca a fost criticat? Ultima declaratie a fost ca era incantat de cum a jucat, de ce vorbim de declaratia dinainte?!".

Raspunsul lui Nedelcu: "Cand am venit aici stiam unde vin, stiam ca patronul isi expune punctul de vedere si dupa parerea mea orice critica este binevenita, ma ajuta sa devin mai bun". "Am mai jucat meciuri importante pana acum, dar fiind o partida eliminatorie pot spune ca e cea mai importanta" a spus Dragos Nedelcu, FCSB

CE A DECLARAT DICA LA CONFERINTA:

"Ma gandesc sa ne calificam, sa facem un joc bun. Avem un adversar foarte greu. Chiar daca avem 1-0 din tur, ne asteapta o partida foarte grea"

"Ei au folosit acelasi sistem de cand a inceput campionatul, nu l-au schimbat nici in Europa League. Au jucatori de valori apropiate. Nu a jucat Immobile, dar a jucat Caicedo, ambii au mare calitate, n-a jucat Luis Alberto, a jucat Nani, care e un fotbalist foarte bun. Noi pregatim jocul ca si cum ar evolua cu cei mai buni jucatori"

"Cred ca, in timp, aceasta generatie poate va ajunge unde a ajuns generatia 2006. Si noua ne-a trebuit timp pentru a face acea performanta. Am adus 12 jucatori in vara, e nevoie de timp pentru a crea o echipa care sa se lupte in Europa. Dar putem reusi"

"Dupa rezultatul din tur, credem si mai mult ca putem obtine calificarea. Dam totul maine seara ca sa reusim. Obiectivul nostru principal ramane castigarea campionatului"