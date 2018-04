Drama totala pentru Juventus si Buffon! Tabloul semifinalelor Ligii Campionilor decis in ultima secunda dupa o decizie controversata

Real Madrid si Bayern Munchen intregesc tabloul semifinalelor Ligii Campionilor.

Ambitionata de performanta istorica a Romei, Juventus a pornit ca din tun partida de pe Santiago Bernabeu. Mario Mandzukic, jucator care nu mai inscrisese de pe 3 ianuarie, a marcat dupa doar 2 minute. Zidane si-a calmat jucatorii. Calificare nu era in pericol. Inca. Tot croatul a dublat avantajul pana la pauza, iar lucrurile deveneau serioase. Dubla schimbare din tabara gazdelor, cu Lucas si Asensio intrand in locul lui Bale si Casemiro la pauza, nu a schimbat nimic. Matuidi a marcat golul unei reveniri nesperate in minutul 61, profitand de gafa lui Navas. "Batrana doamna" a temporizat, nu s-a sfiit sa traga de timp si, cu putina sansa la lovitura de cap trimisa de Ronaldo in minutul 87, putea trimite partida in prelungiri.

Totul s-a naruit la ultima actiune, cand Benatia a comis un fault in careu. Centralul Michael Oliver a dicatat penalty, Buffon a fost eliminat pentru proteste, iar Ronaldo a transformat cu sange rece.

Bayern Muchen a avut de indeplinit o simpla formalitate la returul de pe Alianz Arena cu Sevilla. Formatia lui Heynckes a fost la controlul partidei de la un capat la celalalt, a ratat marile ocazii si nu le-a permis spaniolilor sa trimita vreun sut pe spatiul portii aparate de Ulreich. Montella a fortat dupa pauza prin introducerea lui Muriel, Ramirez si Nolito, dar fara succes. Bavarezii continua parcursul impecabil pe teren propriu in acest sezon, fiind neinvinsi in cele 19 partide oficiale din toate competitiile.