Europa League: Arsenal a invins AC Milan, scor 2-0; Borussia Dortmund a pierdut cu FC Salzburg, scor 1-2

Formatia Arsenal Londra a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa AC Milan, in turul optimilor Ligii Europa, in timp ce Borussia Dortmund a fost invinsa, pe teren propriu, de FC Salzburg, scor 2-1.

Rezultate complete din meciurile de joi, de la ora 20.00, din Liga Europa:

AC Milan - Arsenal Londra 0-2

Au marcat: Mkhitarian (15), Ramsey (45)

Atletico Madrid - Lokomotiv Moscova 3-0

Au marcat: Niguez (22), Costa (47), Koke (90)

TSKA Moscova - Olympique Lyon 0-1

A marcat: Marcelo (68)

Borussia Dortmund - FC Salzburg 1-2

Au marcat: Schurrle (63) / Berisha (49-penalti), (56)

De la ora 22.05 au loc urmatoarele meciuri:

Olympique Marseille - Athletic Bilbao;

Sporting Lisabona - Viktoria Plzen;;

Leipzig - Zenit Sankt Petersburg

Lazio - Dinamo Kiev

Meciurile retur se vor disputa la 15 martie.