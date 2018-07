FCSB - DINAMO 3-3. Nicolae Dică, furios după remiza din Derby: "La asta am suferit și anul trecut!"

FCSB a remizat cu Dinamo, scor 3-3, iar Nicolae Dică e furios pe lipsa concentrării la fazele fixe. "Sunt supărat pentru că am condus de 3 ori și nu am putut păstra avantajul. În minutul 89 aveam 3-2. Nu putem să ne concentrăm la fazele fixe. Am suferit și anul trecut. Anul ăsta am schimbat, ne apărăm mixt, 5 fac marcaj iar 4 în zonă, dar degeaba.

Păcat. Am avut o atitudine bună. Ne-am creat ocazii, dar nu am putut marca. Primul gol a fost după o fază lucrată la antrenament, la al doilea nici nu știu cum a intrat mingea. Sunt dezamăgit. Îmi doream să avem mai multe puncte până în acest moment. Trebuie să luăm lucrurile bune din această seară. În 4 zile ne așteaptă un meci în Europa (n.r. cu Rudar Velenje, 2-0 în tur).

Nu se pune problema lipsei de omogenitate. Am adus doar 2 jucători noi. Dar astăzi ne-a lipsit Pintilii, un jucător foarte important pentru noi", a declarat Dică la Look TV. "Eu sper să fie un nou început pentru Florinel Coman. Am avut discuții cu el, trebuie să aibă încredere și răbdare. Trebuie să ne îmbunătățim jocul. Avem jucători cu experiență, am condus de 3 ori și trebuia să câștigăm"

