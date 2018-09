FCSB - FC BOTOȘANI 2-2 // Concluziile lui Costel Enache după egalul cu FCSB

Costel Enache, antrenorul lui FC Botoșani, a trasat concluziile după remiza spectaculoasă obținută de echipa sa pe terenul FCSB-ului, 2-2.

"E meritul jucătorilor pentru acest rezultat. Au fost timizi, dar au recuperat un handicap de două goluri și nu au cedat. Am revăzut echipa pe care mi-aș dori să o văd de fiecare dată, o echipă care joacă echilibrat chiar și cu FCSB. Pentru mine e important modul în care a arătat echipa mea în fața unei echipe redutabile. Acest punct e un piedestal pe care noi putem construi multe lucruri frumoase.

Mă feresc să vorbesc despre Moruțan (n.r - fotbalist transferat de FCSB de la Botoșani), sunt sigur că cei care se ocupă de el știu să gestioneze situația lui. Și la noi a avut fluctuații", a spus Costel Enache, la TV Telekom Sport.

"Mă bucur că am plecat neînvinși din acest meci, acesta a fost scopul nostru. Am făcut câteva erori în startul meciului. Ne bucurăm foarte mult pentru acest rezultat. Am găsit un grup foarte bun, toată lumea e ca o familie aici. Sper să joc în continuare bine și să continui să marchez" Mihai Roman II, marcatorul golului doi al moldovenilor.