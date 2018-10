Fiul fotbalistului Cosmin Pascovici a incetat din viata. Mesajul transmis echipei nationale

Denis, fiul fotbalistului Cosmin Pascovici, a murit joi, 11 octombrie, la doar 14 ani, dupa o suferinta grea si indelungata. Dumnezeu sa-l odihneasca! Denis a fost supus la numeroase interventii chirurgicale pe creier pentru indepartarea unei tumori canceroase, tratamente dure de chimioterapie si radioterapie inca de la varsta de doi ani.

«Zbor lin, Denis! Te voi iubi mereu si te voi pastra pe veci in inima mea, pentru ca acolo... ai locul tau, un loc pe care nimeni nu il va putea ocupa vreodata», a anuntat vestea trista mama lui Denis, Ionela Pascovici. Chiar inaintea decesului fiului sau, Cosmin Pascovici a transmis un mesaj jucatorilor de la Nationala: «Fiul meu, Denis Pascovici, a facut sambata atac cerebral, are creierul inundat cu sange, nu stim daca va mai trai, daca va mai putea lupta. Sa jucati meciul asta pentru Denis, pentru baiatul meu luptator, care se zbate intre viata si moarte. El este un mare fan al echipei nationale. Poate o sa fie ultimul meci pe care-l va prinde. Sa castigati pentru el!» Cosmin Pascovici, a plecat in Franta in urma cu doi ani sa faca bani pentru tratamentul baietelului, muncind pe tractor la una din miile de podgorii din zona Bordeaux. „Anul trecut, in aprilie, a intrat in coma si am stat cu el in spital timp de sase luni. In septembrie ne-am externat. Am recuperat foarte mult in aceasta perioada pentru ca era leguma cand am iesit din spital.