Frustrare la CFR Cluj după eliminarea din Liga Campionilor: "Din păcate, calificarea s-a pierdut în tur"

„Sunt frustrat, i-am dominat în prima repriză și puteam să facem 2-0. Dar repriza a doua am început-o mai slab. Am fost taxați de Rosenberg. Din păcate, n-a fost să fie. Și Malmo e o echipă bună, iar intrând relaxați am fost taxați.

Ce să facem? Mergem mai departe în Europa League. Din păcate, calificarea s-a pierdut în tur, nu mai putem întoarce nimic. Să ne concentrăm pe meciul de campionat și pe Europa League.

Față de meciul tur e însă o schimbare. Atunci n-am avut niciun șut pe poartă. Acum nu ne-a lipsit mult să ne calificăm. E o diferență", a declarat Iuliu Mureșan la TV Telekom Sport. Un atac direct la fostul antrenor Edi Iordănescu, demis după jocul tur.

Eliminat în minutul 77, argentinianul Culio a fost criticat de președintele clubului. „Culio e un jucător puternic, tehnic, care evoluează cu mult devotament şi, câteodată, cu prea multa determinare. La experienţa lui şi având deja un galben, nu trebuia să rişte la o fază undeva în aut, la mijlocul terenului. Nu era o fază la care să rişte", a declarat Iuliu Mureșan în direct, la Digi Sport.

Oficialul echipei CFR Cluj a dat detalii despre acidentările lui Ciprian Deac și De Luca: „Deac are o entorsă de genunchi. Mâine face un RMN și vom vedea. La cald e greu de spus. Să sperăm că nu e nimic grav și revine. De Luca are glezna foarte umflată. Şi el are entorsă, rar am văzut o gleznă atât de umflată. Are dureri foarte mari".

Mureșan a explicat și neincluderea în lot a lui Alexandru Ioniță: „Când un jucător nu joacă cu 3 antrenori diferiți, îmi pun niște semne de întrebare. Nu sunt buni antrenorii! Glumesc! Să vedem, e un lot greu la noi, jucători cu experiență, e greu să-i scoți din primul 11. Nu ne gândim la o despărțire de el".

„Mai avem nevoie de jucători pe anumite posturi. Toni mi-a zis deja un post deficitar. Să vedem dacă putem să aducem ceea ce ne dorim" Iuliu Mureșan

CFR Cluj va continua în Europa League, unde va juca în turul trei preliminar cu învingătoarea dublei dintre Alashkert, din Armenia şi Sutjeska, din Muntenegru.

„Mailat a intrat bine, mi-a plăcut. Îi mai avem pe Ioniţă, Costache, avem potenţial şi jucători tineri de calitate, care trebuie să joace în continuare", a precizat Mureşan.