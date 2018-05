Gigi Becali da de pamant cu Nicolae Dica si jucatorii lui FCSB, dupa infrangerea de la Iasi

Gigi Becali a rabufnit dupa infrangerea suferita de FCSB la Iasi, in etapa cu numarul 8 a Ligii 1. Cazuti pe locul doi in clasamentul din playoff-ul Ligii 1, dupa CFR Cluj, jucatorii lui FCSB sunt pusi la zid de Gigi Becali.

"Avem jucatori valorosi, dar toti fricosi. Marele fotbalist Budescu nu putea sa faca o preluare, Florin Tanase e numai pe jos, Man si el. Singurul fotbalist de la noi e Teixeira. Pai CFR Cluj are jucatori adevarati, care se bat pe teren. Eram multumit cu 0-0. Eram campioni cu 0-0...", a tunat Becali intr-o interventie la Digi Sport.

"Eu credeam ca stiu fotbal la inceputul sezonului, dar n-am niciun fotbalist adevarat in teren. N-au niciun fel de barbatie, n-au curaj... Nu poti sa te duci cu jucatorii astia in Europa. Pe Budescu nu mai vreau 3 milioane de euro, o sa vorbesc cu Vasi (Geambazi - n.red.) sa-l dam cu 1 milion. O sa plece si Alibec, si Teixeira ca are 20.000 de euro pe an. O sa avem buget 200.000 de euro pe an si gata, ca Negoita la Dinamo", a continuat acesta.

De furia lui Becali n-a scapat nici antrenorul echipei, Nicolae Dica: "Lui Pintilii i s-a facut rau cu doua ore inainte de meci. Un antrenor fricos! I-a fost frica sa joace fara Pintilii si l-a bagat in teren cand nu se simtea bine si s-a vazut. Eu nu ma mai bag, sa faca ce vor ei".