Gigi Becali pregateste un transfer de proportii

Gigi Becali incearca sa dea o adevarata lovitura pe piata transferurilor cu un fotbalist care a jucat la Dinamo si are o clauza de reziliere de 1,8 milioane de euro. Finantatorul vicecampioanei Romaniei va incerca in perioada de transferuri din iarna sa-l aduca pe Dorin Rotariu, anunta Prosport.

Mutarea s-ar putea realiza printr-un imprumut, mai ales ca Rotariu nu prinde echipa la AZ Alkmaar, acolo unde e imprumutat in acest sezon de FC Bruges. "Da, e adevarat. Becali il vrea din nou, acum, pentru ca Rotariu nu joaca in Olanda. Becali stie ca-si doreste sa evolueze meci de meci si l-a impresionat si felul in care a gestionat ultimele minute din meciul cu Serbia", a marturist un apropiat al jucatorului pentru sursa citata.

Becali are insa concurenta pentru transferul lui Rotariu, care mai e dorit si de nemtii de la VfB Stuttgart. In plus, ca mutarea sa se concretizeze, AZ Alkmaar ar trebui sa accepte sa renunte la Rotariu in iarna, ca jucatorul sa fie imprumutat apoi de Bruges la FCSB. 1.350.000 de euro e cota de piata a lui Dorin Rotariu. Doar 220 de minute a a jucat Rotariu in acest sezon la AZ Alkmaar, reusind sa inscrie un singur gol. In cariera sa, Dorin Rotariu (23 de ani) a mai evoluat pentru Politehnica Timisoara, Dinamo si Mouscron. Are 9 selectii si un gol marcat in nationala Romaniei.