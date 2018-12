Iata ce spune Dan Petrescu despre revenirea în Liga I: "As fi castigat mai mult decat Jose Mourinho"

Dan Petrescu (50 de ani) a vorbit deschis despre posibila sa revenire în Liga 1. Tehnicianul lasa de înteles ca totul se va clarifica la începutul anului viitor, când va avea o discutie cu sefii celor de la Guizhou.

"Am contract cu ei înca un an. Nu stiu ce voi face, fiindca nu cunosc prea bine divizia secunda din China. Când am plecat, eu am lasat un program pâna la reunirea din 5 ianuarie. Nu prea am mai vorbit cu conducerea clubului. Poate nu ma mai vor ei, poate plec eu, depinde de discutiile care vor fi, de ce îsi doresc, daca vor sa atacam direct promovarea", a spus pentru Gazeta, Dan Petrescu.

"Bursucul" care câstiga 5 milioane de euro pe sezon a spus ca este constient de zvonurile care au aparut în România, despre o posibila revenire a sa la CFR si a spus si conditiile în care se poate desparti de gruparea chineza. "Stiu ca apar pe acolo tot felul de informatii, însa mie nu mi-a spus nimeni nimic. O sa vedem ce va fi. Nu am clauza de reziliere. Daca reziliaza ei, îmi dau banii pâna la finalul acordului. Daca plec eu înainte, ar trebui sa dau înapoi tot ce am câstigat acolo", a spus Petrescu, care a lasat de înteles ca nu este dispus ca el sa "rupa" pisica.

Dan Petrescu ar reveni la CFR, mai ales ca nu se simte deloc vinovat pentru faptul ca a plecat în vara, dupa ce a câstigat titlul. În plus, tehnicianul este sincer si spune ca banii au fost totul în aceasta ecuatie. "Nu regret nimic. Mi-am facut datoria la Cluj si am plecat. Am mai spus-o, a fost o oferta financiara prea tentanta ca sa nu încerc. Recunosc, asta a fost miza. Era un risc pe care mi l-am asumat. Daca-i salvam pe cei de la Guizhou, as fi câstigat mai mult decât Mourinho, decât tot ce a avut pâna acum orice antrenor român. Peste Mircea Lucescu sau Olaroiu, ca sa dau niste exemple", a mai spus Petrescu.

Potrivit lui Bogdan Mara, unul dintre prietenii foarte buni ai lui Dan Petrescu, tehnicianul român ar fi ajuns sa câstige 8 milioane de euro pe sezon daca ar fi reusit salvarea echipei de la retrogradare.

Bogdan Mara a spus, înca de acum doua luni, ca "Bursucul" este greu de readus în fotbalul românesc. "Eu stiu mai multe. El are acolo un contract foarte bun, mai are un an din iarna, asa ca este legat. E un contract mare, care se va derula chiar daca va retrograda. Nu este conditionat de rezultat, iar pâna acum, din discutiile mele cu Dan, si vorbesc destul de des cu el, nu i s-a transmis ca nu ar mai fi dorit la echipa din iarna", a spus Mara.

În acest moment, cel mai bine platit antrenor român este Cosmin Olaroiu, remunerat cu 7 milioane de euro pe an la Jiangsu Suning. Tehnicianul în vârsta de 48 de ani îi devanseaza pe Dan Petrescu, Mircea Lucescu si Razvan Lucescu, urmatorii antrenori români aflati în top. Selectionerul Turciei câstiga 4 milioane de dolari pe an, în timp ce baiatul sau este remunerat cu 500.000 de euro în Grecia. Pâna nu demult, în acest top era inclus si Laurentiu Reghecampf, care era platit la Al Wahda cu 3 milioane de dolari, numai ca între timp a fost demis.

Antrenorii români cu salariile celei mai mari:

1. Cosmin Olaroiu (Jiangsu Suning): 7 milioane de dolari

2. Dan Petrescu (Guizhou Zhicheng): 5 milioane

3. Mircea Lucescu (Turcia): 4 milioane

4. Razvan Lucescu (PAOK): 500.000

5. Ladislau Boloni (Antwerp): 400.000