Ilie Balaci a murit de ziua de nastere a lui Marcel Raducanu. Cei doi erau prieteni

Vestea ca Ilie Balaci, Minunea Blonda de la Craiova Maxima, a murit in aceasta dimineata, la 62 de ani, a cazut ca un traznet si a intristat multa lume. Ca o coincidenta, Balaci a murit pe 21 octombrie 2018, in aceeasi zi in care Marcel Raducanu, un alt fotbalist talentat, a implinit 64 de ani. Cei doi erau prieteni buni, au jucat impreuna si la Nationala României.

Iata ce spunea Ilie Balaci la un moment dat, intr-un interviu: "Marele meu regret în fotbal rămâne acela că nu am rămas afară ca Marcel Răducanu. Am avut ocazia de câteva ori. Dacă făceam asta, nu mă mai accidentam şi jucam la un mare club european". Marcel Raducanu a "fugit" in Germania, in1981, pe vremea regimului Ceausescu, a jucat la Borussia Dortmund si FC Zurich. Inainte de asta a jucat la Steaua Bucuresti, echipa rivala cu Universitatea Craiova. A fost desemnat fotbalistul anului in 1980. Raducanu a incercat in mai multe randuri sa-l determine si pe Ilie Balaci sa ramana sa joace in Germania. Balaci a fost desemnat fotbalistul anului de doua ori in 1981 si 1982, imediat dupa Marcel Raducanu. Cat au jucat impreuna la Nationala României, cei doi se intelegeau extrem de bine pe teren, construind faze de joc memorabile. Pe când era fotbalist, Ilie Balaci a primit două oferte de transfer în Occident, una de la Milan şi alta de la Paris Saint Germain. Prima echipă oferea 2,4 milioane de dolari pentru Universitatea şi 200.000 pe an pentru Balaci.