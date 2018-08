Ilie Nastase a comis-o din nou. A vorbit despre adversara Mihaelei Buzarnescu: "Am vazut-o pe asta, arata asa... ca un barbat"

Ilie Nastase a comis o noua gafa de zile mari, de aceasta data in direct la o emisiune televizata. Fostul mare jucator a jignit-o pe adversara Mihaelei Buzarnescu din finala de la San Jose.

Dupa ce a intrat intr-o serie de polemici cu Serena Williams, facand consideratii despre fiica acesteia, dar si despre modul in care marea campioana din SUA arata, cel poreclit "Nasty" a avut din nou declaratii nefericite. In direct, Nastase a vorbit despre Maria Sakkari, cea care va juca in finala de la San Jose cu "Miki" Buzarnescu. "Am vazut-o pe asta, arata asa... e mai masculina, nu stiu ce e, dar arata cam ca un barbat, asa. Fizic arata... se pregateste fizic, mai masculin, dar e stangace, o sa fie greu cu o stangace, mai ales ca serviciul ii vine invers intotdeauna, dar sa o vedem acum", a spus fostul lider mondial.

Aflata in premiera in finala unui turneu din categoria Premier, Maria e prima jucatoare din Grecia care in ultimii 10 ani ajunge in ultimul act al unei finale WTA. Ultima sportiva din "Vechea Elada" care jucase o finala a fost Eleni Daniilidou (2008 - Hobart). Imediat dupa turneul de la San Jose, Buzarnescu va participa la Rogers Cup. Daca in primul tur va evolua impotriva unei jucatoare venite din calificari, in runda secunda Buzarnescu are toate sansele sa o intalneasca pentru a treia oara in acest an pe Elina Svitolina.