Ionut Lupescu da cartile pe fata: Iata cum raspunde acuzatiilor grave lansate de Burleanu

Ionut Lupescu a decis sa vorbeasca despre acuzatiile pe care i le aduce Razvan Burleanu inaintea alegerilor FRF din luna martie. Fostul mijlocas a tratat punctual fiecare "episod" din "serialul" dezvaluirilor lui Burleanu din perioada in care ocupa postul de director general al Federatiei. Iata ce a spus Lupescu, la Telekomsport, despre firmele controlate de Mircea Sandu si care lucrau cu Federatia:

"El, ca presedinte al Federatiei, era unic administrator pe Mogosoaia, eu n-am avut nicio treaba cu cei de la Mogosoaia. Eu am avut anumite competente pe care le-am avut, cred eu, in spiritul regulamentului si chiar al corectitudinii le-am facut. Poate am avut si eu greseli ca orice om, dar cu siguranta am incercat sa le fac exact cum trebuie."

despre firma familiei sale care a lucrat cu Federatia:

"In 2007-2008, am inceput sa aducem sponsori importanti. Acestor sponsori importanti trebuia sa le dau ceva... Unu la mana, este un bilet pentru orice fan, orice suoprter... Primul contact cu echipa nationala este un tichet.

La firma la care am tiparit aceste lucruri, daca faci calculul, pentru ca toate acelea se prezinta intr-un context eronat, pentru ca e si corectura, e dtp-ul... Nu stiu daca cei de acolo raman cu 5-10%. Problema e ca firma pe care am facut-o, firma aceea a avut pierderi de peste 100.000 de euro, cauzate pentru ca eu am fost atat de naiv sa tiparesc la cele mai mici preturi. E imoral daca faci profit, dar eu, calitate-pret mai ieftin pe piata nu exista. Si firma peste 100.000 de euro a iesit in paguba."

despre externalizarea marketingului catre firma unui cunoscut:

"Eu sunt adeptul ca nu numai in marketing, comunicare, poate si o parte din juridic, poti sa externalizezi. Pentru a reduce din costuri. Ei vor fi platiti numai atunci cand si produc ceva. Am avut discutii cu mai multe firme, a trecut in Comitetul Executiv, a fost aprobat. Daca nu ma insel... si azi are contract cu FRF."

despre ceasurile de lux cumparate pe banii Federatiei:

"Veneam si jucam... Ei jucau (arata spre Chivu - n.red.)... Olanda, Franta, Italia... Oamenii veneau cu cate un cadou. Ca sa mentinem si noi un standard, nu puteam sa ma duc cu un fanion si cu un pix. Altfel trebuie sa discuti aceste lucruri."

Razvan Burleanu a dezvaluit, in ultimele saptamani, ca in perioada in care Lupescu era director general al FRF forul roman a colaborat cu firme controlate de catre "Kaiser" sau apropiati de-ai acestuia.