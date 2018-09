JUCATOAREA SPANIOLA DE GOLF CELIA BARQUIN AROZAMENA A FOST UCISA IN SUA!

Jucatoarea spaniola de golf Celia Barquin Arozamena, in varsta de numai 22 de ani, a fost gasita moarta pe campul de golf din orasul Coldwater Links din orasul Ames- Iowa (SUA). La primele ore ale diminetii de luni,martorii au dat peste echipamentul sau de golf parasit si ,la cativa metri,au descoperit trupul neinsufletit al sportivei. In urma cercetarilor politiei locale, tanara a fost batuta si apoi asasinata pe campul de golf.

Potrivit presei americane si spaniole,autorul crimei a fost identificat,fiind arestat sub acuzatia de crima machista,omucidere de gradul intai. Este vorba de amicul ei, Collin Daniel Richards,de 22 de ani,fara domiciliu stabil,aflat in evidentele politiei pentru comiterea altor infractiuni.



Prietenii si rudele deplang disparitia fulgeratoare a sportivei cu ´´zambet contagios´´. De asemenea ,președintele Comitetului Olimpic Spaniol (COE), Alejandro Blanco,si-a exprimat condoleantele printr-un mesaj postat imediat pe Twitter : "Suntem profund socati de tragedia care vine din Statele Unite,ne exprimama tot sprijinul si solidaritatea noastra pentru familia lui Celia Barquín , golful spaniol trece printr-un moment foarte greu´´.



Celia s-a născut la 6 iulie 1995,in Puente San Miguel (Cantabria).A inceput sa practice golful de la o varsta frageda si a activat in Liga spaniola si in SUA.



La frumoasa varsta de 22 de ani, tanara traia momentul cel mai bun al carierei sale sportive. In aceasta vara, a cucerit Campionatul European de Amatori în Slovacia ,s-a calificat la US Open pentru femei si a fost desemnata Sportiva Anului de catre Universitatea din Iowa,sub a carei emblema juca golf si unde a devenit proaspata absolventa a Facultatii de Inginerie Civila.



Visul ei ,de a deveni cea mai buna sportiva a lumii la golf, a fost intrerupt in mod tragic de o mana criminala.



(MARIN MIHAI,corespondent Spania)