Liga 1: CFR Cluj redevine lidera in campionat, dupa un penalti primit in minutul 89

CFR Cluj s-a impus in deplasarea de la Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 2-1 in Liga 1, ultima partida a zilei din etapa cu numarul 13, ultima din turul sezonului regular, stagiunea 2018/2019.

Golurile au fost marcate de Omrani si Deac, pentru CFR, ultimul din penalti, respectiv Florin Stefan pentru gazde.

CFR Cluj incepea perfect partida de la Sfantu Gheorghe, cu gol in minutul 14 al lui Bilel Omrani, gol marcat dupa o faza fixa, un corner batut de Deac de pe flancul drept.

Partida se ducea in liniste catre o victorie la limita, tipica a clujenilor, scor 1-0, dar in minutul 65, croatul Mate Males a fost eliminat direct dupa un fault dur la Tandia, o lovitura in cap la mijlocul terenului.

In superioritate numerica, Sepsi si-a facut datoria si a egalat in minutul 80, prin nou-intratul Florin Stefan, titular la nationala Romaniei de tineret, sut de la marginea careului si mare gafa Arlauskis, care practic a scapat mingea in poarta.

Dar ceferistii au avut noroc pe final de meci, cand au primit un penalti in minutul 89, dupa o gafa stupida a lui Vasvari. Deac a marcat primul gol al sezonului intr-un moment extrem de importat si echipa sa redevenea lidera in L1.

Cu 26 de puncte, CFR redevine lider in Romania, la doua puncte peste FCSB.

Echipele de start:

Sepsi: Niczuly - Moura, Viera, Jovanovic, Sato - Velev, Karnitski - Mensah, Vasvari, Draghici - Tandia.

CFR: Arlauskis - Manea, Vinicius, Muresan, Camora - Djokovic, Males, Bordeianu - Deac, Tucudean, Omrani.

Arbitru: A.Chivulete.