Liga Campionilor: Real Madrid invinge pe PSG, cu 3-1, marcand de doua ori in final. FC Porto - Liverpool, scor 0-5

Echipa Real Madrid a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-1), formatia Paris Saint-Germain, in mansa tur a optimilor de finala ale Ligii Campionilor.

Au marcat: Ronaldo '45 (p), '83, Marcelo '86 / Rabiot '33.

Cu golurile de miercuri, Cristiano Ronaldo a ajuns la 101 de reusite in Liga Campionilor pentru aceeasi echipa, Real, un record. In total, atacantul portughez a inscris 116 goluri in LC, de asemenea cele mai multe.

Returul va avea loc la 6 martie.

Echipa FC Liverpool a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 5-0 (2-0), formatia FC Porto, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor.

Golurile au fost marcate de Sadio Mane '25 si 53, '85, Salah '29, Firmino '69.