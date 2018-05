Liverpool pierde incredibil la Roma, scor 2-4, dar s-a calificat in finala Champions League dupa 11 ani

La adapostul victoriei din tur, scor 5-2, Liverpool n-a fost nevoita sa forteze prea mult in returul de pe Olimpico impotriva celor de la AS Roma. Totusi, echipa lui Jurgen Klopp a pierdut in Italia, scor 2-4. A condus de doua ori, a pierdut in cele din urma, ba chiar a tremurat pe final in ceea ce priveste calificarea in finala UEFA Champions League.

Sadio Mane a deschis scorul din pasa lui Roberto Firmino in minutul 9. Avantajul lui Liverpool a fost stricat de gafa lui Dejan Lovren. Acesta a degajat o minge in figura lui Milner, iar balonul a ajuns in plasa. Englezii au preluat din nou conducerea in minutul 25, cand Wijnaldum a inscris din fata portii. Edin Dzeko a readus-o pe Roma in joc in minutul 52. A fost atent la o respingere a lui Karius, a preluat in fata portii si a tras la coltul lung.

Nainggolan s-a tinut de promisiunea pe care i-a facut-o antrenorului Di Francesco si a inscris pe final de meci. Era minutul 87 cand mijlocasul a trimis o racheta de la marginea careului, la firul ierbii. Balonul a lovit bara si a ajuns in poarta lui Liverpool. Tot el a transformat incredibil un penalty obtinut in ultimul minut de joc. Insuficient pentru a o opri masinaria de goluri a lui Klopp din drumul spre finala de la Kiev (7-6 la general), unde va da peste Real Madrid.