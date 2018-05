Marian Drăgulescu: "Dacă nu sunt dorit pentru România, voi concura la Olimpiadă sub steagul CIO"

Cel mai medaliat sportiv din istoria României, Marian Drăgulescu, a ameninţat că va ieşi să protesteze în faţa Guvernului, după ce Federaţia Română de Gimnastică i-a interzis participarea la "Challenge Cup" Osijek din Croaţia. La câteva ore de la declaraţia acordată de Drăgulescu pentru Telekom Sport, forul condus de Andreea Răducan a emis un comunicat de presă în care se menţionează că gimnastul va participa la competiţia din Croaţia.

"Este vorba despre un concurs care va avea loc în Croaţia, la finalul acestei luni. Domnul Apolzan a dezinformat pe toată lumea spunând că taxa de participare este foarte mare, de 2000 de euro, când, de fapt, aceasta este în realitate de doar 500 de euro. Eu nu-mi doresc decât să particip la concursuri. Nimic altceva. Nu cred că federaţia nu are 500 de euro pentru a mă putea trimite la un concurs.

Dar ce m-a şocat foarte tare a fost mesajul pe care mi l-a transmis managerul competiţiei din Croaţia care mi-a spus că eu am un statut special, în sensul că nu trebuie să plătesc nicio taxă şi că este o onoare pentru ei ca eu să fiu prezent la această competiţie. Se dovedeşte că în federaţie au rămas oameni care nu vor binele acestui sport. Vreau să se înţeleagă faptul că această supărarea a mea, cât se poate de justificată, nu se îndreaptă împotriva Andreei Răducan, ci a domnului Apolzan. Vreau să am dreptul meu de a putea concura. Dacă acest lucru nu se va putea voi merge până la TAS, iar la Olimpiada, dacă nu sunt dorit pentru România, voi cere să concurez sub steagul CIO (n.r Comitetul Internaţional Olimpic)", a declarat Marian Drăgulescu, pentru Telekom Sport.

Prezentăm mai jos comunicatul emis de Federaţia Română de Gimnastică:

În urma articolelor recente apărute în media referitor la participarea sportivului Marian Drăgulescu la Etapa de Cupă Mondială Challenge Osijek din Croaţia în luna mai 2018, Federaţia Română de Gimnastică (FRG) doreşte să facă următoarele precizări:

Conform regulamentelor în vigoare, înscrierea nominală la o competiţie oficială a Federaţia Internaţională de Gimnastică (FIG) se face cu 30 de zile înainte de desfăşurarea competiţiei, în cazul în speţă la data de 24 aprilie 2018.

Marian Drăgulescu a depus cererea de renunţare la renta viageră şi reintegrare în activitatea competiţională începând cu data de 1 mai 2018, astfel încât la termenul final de înscriere nominală el era încă un sportiv retras din activitate. În aceste condiţii, înscrierea lui la o competiţie oficială nu era posibilă. În urma intervenţiei către FIG efectuată astăzi, 7 mai 2018, s-a obţinut o derogare din partea forului internaţional privitor la participarea la această competiţie, cu achitarea unei amenzi de către FRG datorate neînregistrării în termenul prevăzut.

Competiţia din Croaţia nu figurează în calendarul internaţional al federaţiei noastre şi ca atare nu a fost finanţată în cadrul contractului FRG - MTS. Prevederile contractuale sunt foarte stricte, iar costurile pentru o eventuală participare în aceste condiţii trebuie achitate din veniturile proprii ale federaţiei, lucru pe care Preşedintele Andreea Răducan l-a aprobat, în urma aprobării înscrierii nominale a sportivului de către FIG.

Costurile participării delegaţiei la această competiţie sunt estimate la 3500 euro, (şi nu 500 euro cum afirmă sportivul) şi implică în mod obligatoriu prezenţa unui antrenor şi a unui arbitru, în conformitate cu prevederile regulamentare FIG.

Schimbul de replici dintre Drăgulescu şi Răducan:

Diferendul dintre cei doi a început în luna februarie, sub forma unor declaraţii şi replici date în presă sau pe reţelele de socializare. Marian Drăgulescu a acuzat faptul că federaţia i-a tăiat o parte din indemnizaţia de lot aferentă lunii decembrie, tocmai lui, care a fost sportivul numărul unu al FRG în anul 2017. "Andreea Răducan nu este în necunoştinţă de cauză. Este vorba de principiu şi respect! Sunt total dezamăgit!", susţinea Marian.

Andreea Răducan a replicat destul de acid, precizând că i s-a tăiat indemnizaţia pentru zilele în care a lipsit nejustificat din sală, participând la showuri TV: "Cred că ar trebui să te decizi dacă-ţi doreşti să câştigi medalia de aur la Jocurile Olimpice sau notorietate la TV".