Mesajul Simonei pentru Serena Williams, după meciul caritabil jucat la Miami

Simona Halep, liderul mondial, a participat la un eveniment caritabil înainte să intre oficial în turneul de la Miami. Alături de Serena Williams, Darren Cahill şi Frances Tiafoe, Simona a luat parte la acţiunea Miami All Star Tennis for Charity", destinată strângerii de fonduri pentru organizaţia ACEing Autism.

Atmosfera relaxată a fost întreruptă la un moment dat, preţ de câteva secunde, de sportiva din SUA, care a lovit-o cu mingea, neintenţionat, pe Simona Halep, dar lucrurile au revenit rapid la starea iniţială. Românca s-a simţit onorată să joace împotriva Serenei, iar la finalul demonstrativului numărul 1 mondial a avut un mesaj pe pagina personală de Facebook: "Mă bucur că s-a întors".

În octombrie 2017, în momentul în care a devenit pentru prima dată lider în clasamentul mondial, Simona a vorbit despre felicitările venite pe adresa ei, dar un mesaj deosebit l-a primit din partea Serenei Williams, fost lider în clasamentul WTA: "Am văzut multe poze pe Twitter, am văzut că multe jucătoare m-au felicitat, dar un mesaj deosebit a fost de la Serena Williams pe Instagram. A fost personal şi deosebit Au fost cuvinte foarte frumoase, poate a fost cel mai important mesaj pe care l-am primit, chiar nu mă aşteptam. Mi-a scris cuvinte frumoase. Eu nu am curajul să-i scriu atunci când a născut, dar am avut ocazia acum şi pot spune că e cea mai bună jucătoare din lume", a declarat Halep la conferinţa de presă organizată în salonul prezienţial din Aeroportul Henri Coandă.