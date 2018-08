Michael Schumacher, vesti despre starea lui de sanatate: "Plange uneori"

Apropiati ai familiei fostului pilot de Formula 1 au dezvaluit ca Michael Schumacher plange atunci cand vede peisaje. De la resedinta familiei Schumacher nu sunt informatii oficiale despre starea medicala a fostului campion. Cu toate acestea, „rude apropiate" ale pilotului au facut publice noi detalii despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher pentru publicatia „Paris Match".

Potrivit acestora, familia este optimista in privinta recuperarii lui Michael Schumacher. „Michael plange uneori atunci cand ii indrepti scaunul cu rotile inspre spectaculoasa priveliste cu muntii de langa lac", a precizat un aproapiat, conform sursei citate. Michael Schumacher este ingrijit in orasul elvetian Gland, intr-o locuinta cu vedere spre lacul Geneva. De aproape cinci ani, fostul pilot de Formula 1 este in coma in urma unui accident la schi. Familia fostului campion a oferit putine detalii despre starea de sanatate lui Michael Schumacher.