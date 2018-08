Mihaela Buzarnescu a plans in hohote la San Jose! Romanca a izbucnit dupa un meci colosal

Mihaela Buzarnescu a inceput sezonul pe hard cu meciul impotriva jucatoarei Sachia Vickery, la San Jose. Mihaela a avut un meci dificil in primul tur, incheiat in trei seturi si castigat in cele din urma de romanca.

Miki a reusit sa o invinga cu scorul de 6-3, 4-6, 6-3 pe Vickery, insa emotiile din timpul jocului si-au spus cuvantul la final. Mihaela Buzarnescu a inceput sa planga in hohote pe banca sa, la finalul meciului. Buzarnescu a fost din nou foarte nervoasa, lovind cu racheta in ciment de mai multe ori. Pentru Mihaela urmeaza meciul din turul al doilea cu americanca Amanda Ansimova, aflata pe locul 198 in clasamentul mondial.