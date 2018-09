Mihai Stoica a izbucnit pe Facebook: "Pentru mine eşti un mincinos ordinar". Narcis Răducan a intervenit cu replica

Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a pus din nou mâna pe tastatură şi a scris un mesaj prin care a atact o persoană care şi-ar dori un post în conducerea FCSB. Imediat, Narcis Răducan a simţit că ar fi vorba despre el şi şi-a expus punctul de vedere, dar oficialul vicecampioanei a infirmat că ar fi vorba despre fostul conducător de club.

"Cei care au alte idei despre componenţa băncii tehnice şi/sau a staff-ului administrativ sunt rugaţi să mai aştepte. Nu suntem deloc satisfăcuţi de jocul echipei, dar suntem pe primul loc, cu 19 goluri marcate după 10 etape, eliminaţi complet nemeritat din play-off ul UEL, după o dublă în care am fost net superiori unei echipe cu un buget de peste 30 milioane.

Probleme de pregătire fizică sunt doar în imaginaţia unora care, probabil, n-au urmărit atent finalurile ambelor meciuri cu Rapid Viena sau celui cu CFR. Mă aşteptam ca cei ale căror nume au fost vehiculate prin presă ca potenţiali înlocuitori să dezmintă aceste minciuni sfruntate, să declare că nu li s-a propus să vină nici măcar pentru discuţii preliminare. În fine, să spună adevărul. Se pare însă că le convine situaţia asta. Să taci cu subînţeles poate dă bine în faţa unora. Pentru mine eşti un mincinos ordinar. Iar cuvântul meu a contat şi va conta mereu", a scris MM Stoica pe Facebook.

Crezând că e vorba despre el, Narcis Răducan a comentat: "FCSB - Steaua. Am hotarat sa-mi prezint pe scurt punctul de vedere legat de zvonul ultimelor doua zile referitor la o eventuala implicare a mea in managementul clubului FCSB. Desi eram sigur ca prin oportunitatea de a colabora cu DigiSport am un contact direct cu lumea fotbalului. Am abordat subiectul ieri dimineata la Matinalul Lui Filoti. Am observat reactia prietenului meu MM Stoica, semn ca n-a vazut pozitia mea, indignat ca cei in cauza vehiculati se complac in aceasta ipostaza. Rezumand, consider ca managementul FCSB-ului este de valoare, cu vasta experienta internationala, alaturi de care am lucrat si invatat cu onoare, insemnand bazele cunostintelor mele in domeniu peste care am adaugat experienta si scoala.

NU am fost contactat si nu am negociat cu nineni pentru a face parte din Board-ul de conducere si daca ma intrebati cred ca in momentul acesta sunt,, oamenii potriviti la locul potrivit".

In schimb daca voi fi abordat pentru o eventuala colaborare voi cere o ,,fisa a postului" clara si transparenta in urma careia voi avea un raspuns in alb-negru. Pentru ca imi respect fostii colegi am considerat ca poate nu este suficienta interventia televizata de ieri", a scris fostul conducător de club.

Directorul sportiv al FCSB a reacţionat imediat: „Narcis Raducan, la altcineva m-am referit, dar e pe silent"