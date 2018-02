Încă un post românesc va transmite meciurile din Liga Campionilor și Europa League

Iubitorii fotbalului din România au primit astăzi o veste extraordinară: Look TV și Look Plus, posturile care transmit integral și meciurile din Liga 1, au achiziționat drepturile de televizare pentru Liga Campionilor și Europa League.

Astfel, Look TV va transmite marțea a doua opțiune din meciuri (prima fiind la Pro TV), iar miercuri va transmite toate partidele. În ceea ce privește Europa League, Look TV și Look Plus vor transmite toate meciurile din competiție, fără niciun fel de restricție, informează Pagina de Media.

Ce partide vor transmite cele două posturi în aceată săptămână:

Azi, Champions League:

21:45, FC Sevilla - Manchester United (Look Plus)

21:45, Șahtior Donețk - AS Roma (Look TV)

Joi, Europa League:

18:00, Lokomotiv Moscova - Nice (Look Plus)

20:00, Villarreal - Olympique Lyon (Look Plus)

20:00, RB Leipzig - Napoli (Look TV)

22:05, Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund (Look Plus)

22:05, AC Milan - Ludogoreț (Look TV)

Posturile Look nu sunt în grila Telekom, dar sunt transmise de celelalte rețele importante de cablu din România, cum ar fi RCS RDS, UPC, AKTA, Ines IPTV, Focus Sat şi Orange TV.