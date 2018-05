Preşedintele Federaţiei Române de Yachting a demisionat

Preşedintele Federaţiei Române de Yachting (FRY) Ionuţ Piţirigă, în vârstă de 41 de ani, şi-a anunţat, miercuri 2 mai 2017, demisia din funcţia în care a fost ales pe 25 februarie 2016 în cadrul Adunării Generale Ordinare şi reconfirmat ulterior pe data de 13 mai 2017, cu unanitate de voturi de către delegaţii cluburilor afiliate, prezenţi în sală.

În mod aproape nefiresc evenimentul are loc chiar la începutul noului sezon competiţional. Conform unei scrisori, transmisă prin poşta electronică, de la adresa president@fry.ro, Ionuţ Piţirigă, îşi anunţă decizia de a se retrage din fruntea FRY, fără a argumenta.

„Stimate doamne, stimați domni,

Mă văd nevoit să vă aduc la cunoștință demisia mea din toate funcțiile deținute în cadrul Federației Române de Yachting. Demisia își produce efectele începând cu data de astăzi, 02.05.2018.

Motivele care stau la baza acestei decizii sunt de natură personală și nu vor fi făcute publice.

Având în vedere cele de mai sus am recomandat Consiliului Federal să se întrunească de urgență în vederea desemnării unui nou președinte în conformitate cu alineatul (4) al articolului 43 din actul adițional din data de 13.02.2010 la statutul Federației Române de Yachting.

Până la desemnarea unui nou președinte voi transfera toate documentele și ștampila domnului Dan Mitici, Secretarul General al Federației Române de Yachting.

Vă mulțumesc pentru colaborare, vă urez mult succes și vă asigur de tot sprijinul meu în continuare.

Cu stimă,

Ionut Piţirigă

Preşedinte"

Demisia preşedintelui FRY, după mai puţin de un an de la reconfirmarea sa pe funcţie, de către Adunarea Generală Extraordinară, este absolut surprinzătoare, ţinând cont de faptul că la alegeri nu a avut contracandidat şi că fusese votat în unanimitate, la ambele şedinţe, iar angajamentul făcut de el în faţa delegaţilor deschidea orizontul unor frumoase perspective pentru echipa de conducere şi pentru yachtingul românesc.

„Cred că prin coagularea voinţei oamenilor pasionaţi de acest sport vom reuşi să mobilizăm resursele necesare pentru creşterea numărului de sportivi legitimaţi şi, totodată, cred că vom reuşi să deschidem yachtingul către publicul larg. Ne propunem să facem acest lucru atât prin atragerea oamenilor către cluburi în vederea practicării acestui sport la nivel recreativ, cât şi prin aducerea celor interesaţi către şcolile de yachting" - a declarat Ionuţ Piţirigă al Adunarea Generală de Alegeri a FRY.

Rămâne totuşi notabil faptul că în scurtul său manadat de preşedinte, Ionuţ Piţirigă a reuşit ca pentru anul 2018 să obţină una dintre cele mai substanţiale alocări de buget pentru FRY, din ultimii ani, din partea ministerului de resort, pe baza proiectului de buget întocmit şi a programelor pentru care a solicitat finanţare.

Ne reamintim însă că nici predecesorul lui Ionuţ Piţirigă, constănţeanul Robert Penciu, nu şi-a dus la capăt mandatul de patru ani, acesta demisonând cu un an de zile înaintea alegerilor, deşi în perioada sa FRY a organizat cu succes Campionatul Balcanic de Yachting, la Mamaia, pe Lacul Siutghiol şi a înregistrat cele mai importante rezultate la competiţiile mondiale şi europene, de când funcţionează acest for: titlurile de campioană european în 2014 la clasele Optimist şi Zoom8 şi cel de vicecampioană mondială la Zoom8 fete precum şi cel de vicecampioană europeană la Zoom8 fete, un an mai tâziu, obţinut de aceeaşi sportivă.

Şi totuşi, în mod paradoxal, pe data de 15 iunie 2016, preşedintele în exerciţiu al FRY transmite un comunicat către structurile sportive afiliate prin care îşi anunţă în mod irevocabil demisia:

"Stimate doamne, stimaţi domni,

Având în vedere evenimentele şi interesul deosebit manifestat de majoritatea celor implicaţi în rezolvarea diferitelor probleme şi hotărâri care trebuiesc luate în cadrul FRY, subsemnatul, Penciu Robert, în calitate de preşedinte al FRY, am hotărât să-mi dau demisia din această funcţie.

Prezenta demisie devine efectivă începând cu data de 15 august 2016.

Vă mulţumesc pentru sprijinul acordat atât mie cât şi yachtingului românesc.

Cu deosebită stimă şi admiraţie,

Robert Penciu".

Revenind la situaţia actuală, conform Statutului FRY, până la convocarea alegerilor, funcţia vacantată va fi gestionată de cei doi vicepreşedinţi, Cătălin Luchian şi Alexandru Micu.

Dan Mihaescu