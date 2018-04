Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustinatoarea lui Ionut Lupescu in cursa pentru sefia FRF

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat luni seara ca il sustine pe Ionut Lupescu in cursa pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal.

„Forurile sportive din Romania au nevoie de oameni tineri, dedicati, cu experienta, care stiu ce inseamna performanta si disciplina sportiva, iar dumneavoastra sunteti unul dintre sportivii model ai acestei tari si de aceea va sustin in competitia in care v-ati angajat pentru a ocupa postul de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal", a scris Firea, pe contul ei de Facebook, dupa ce s-a intalnit cu Ionut Lupescu.

Aceasta postare vine dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat luni ca nu a spus ca il sustine pe Ionut Lupescu la sefia Federatiei Romane de Fotbal, ci ca, daca este adevarat ca circula o hartie in care este semnatura sa pentru sustinerea lui Razvan Burleanu, acest lucru este „incalificabil".

"Eu nu votez. (...) Eu nu am spus ca il sustin pe Ionut Lupescu. Eu am spus ca, daca informatiile care mi-au fost transmise ca se foloseste o hartie in care este semnatura mea pentru sustinerea domnului Burleanu sunt adevarate, mi se pare ceva incalificabil. Eu sper sa nu fie adevarate pentru ca n-am semnat asa ceva si nici n-aveam de gand. In rest, cred ca trebuie sa fie alegeri libere la FRF si toti cei care voteaza acolo trebuie sa se gandeasca si la noi, microbistii, nu numai la ei. Sa se gandeasca si la suferintele noastre, si la trairile noastre, si la trairile mele de rapidist, si la trairile dumneavoastra si ale altora, indiferent ce echipa locala sau nationala sustin. Sa se gandeasca la ceea ce ne dorim cu totii de la fotbalul romanesc, si anume sa avem macar performanta pe care a avut-o generatia de aur, pentru ca potential exista", a spus Dragnea, citat de Agerpres.

Intrebat daca este sustinut de partid Ionut Lupescu dupa ce acesta ar fi aparut in fotografii alaturi de lideri locali ai PSD, Dragnea a precizat: "Stiti cum e cu implicarea politicului? Poate ca dupa aceste alegeri discutam despre implicarea unor institutii in vechile alegeri de la Federatie. Lasati-o cu implicarea politicului, e ca si cum unii au voie sa se intalneasca, altii n-au voie. Liderii nostri din teritoriu sau alti lideri din teritoriu nu au voie sa se intalneasca? Foarte bine fac. (...) Eu nu vreau sa reprosez nimanui nimic. Dupa aceste alegeri, indiferent de rezultat, daca cineva din presa sportiva vrea sa faca un interviu cu mine, o sa spun ce cred eu".