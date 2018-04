Profeţia lui Dragomir se adevereşte: Ce a spus despre alegerile FRF şi de ce se confirmă că a avut dreptate

Acum mai bine de o lună, Dumitru Dragomir a oferit o serie de declaraţii spectaculoase, într-o intervenţie televizată, care, la vremea respectivă, au trecut, oarecum, neobservate. Acum, după ieşirea lui Liviu Dragnea şi declaraţiile oferite de liderul PSD în privinţa alegerilor de la „Casa Fotbalului" se confirmă că Dragomir a avut dreptate în ce a spus.

Pe scurt, fostul şef LPF a detaliat care sunt cele două tabere care încearcă să influenţeze rezultatul alegerilor de mâine. „Lupescu e susţinut de Dragnea, iar Burleanu de Vasile Dâncu. Aici se bate monedă, între forţa politică şi forţa serviciilor. Dâncu e o piesă tare. Credeţi că Dâncu şi cu grupul de la Cluj stau cu mâinile în sân? Părerea mea e că Burleanu are 49 la sută şanse (n.r. - să fie reales). Burleanu are presa de partea lui. Am auzit că l-a luat Gino (n.r. - Iorgulescu, preşedintele LPF) de mână (n.r. - pe Lupescu) şi l-a dus la Dragnea. Problema e în felul următor: nu ştiu dacă Dragnea se bagă. Că Dragnea e ca Iliescu. A promite şi a iubi nu costă niciun leu", a spus Dragomir pentru Pro X la 6 martie. Acum, după declaraţiile tranşante făcute de Dragnea în favoarea lui Lupescu se confirmă că informaţiile oferite de Dragomir au fost corecte.