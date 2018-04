16:42 RĂZVAN BURLEANU A CÂŞTIGAT ALEGERILE DIN PRIMUL TUR! Anunţul a fost făcut de omul său din Comisia de Validare a Voturilor, iar din sală s-au auzit aplauze!

În momentul în care se numărau voturile, unul dintre oamenii aflaţi în preajma urnei a identificat că Burleanu a adunat votul cu numărul 128, a zâmbit larg şi a făcut un gest scurt către Felix Grigore şi au început să se îmbrăţişeze Bodescu, Vişan şi Burleanu.

Cristi Chivu, Ionuţ Lupescu şi Mircea Lucescu sunt deziluzionaţi.

16:35 CREŞTE TEANCUL Aflăm de la colegii din sală că unul dintre teancurile cu voturi creşte "puternic". Să vedem al cui este.

16:28 AMATORI, AMATORI PESTE TOT! Fără comentarii:

16:25 S-a încheiat votul! Aflăm că Puşcaş e la masă, Burleanu e relaxat şi tabăra Lupescu e agitată!

15:45 KEVIN COSTNER Votanţii sunt în siguranţă! Echipa lui Răzvan Burleanu s-a asigurat ca nimeni să nu perturbe alegerile. Pe durata votării, reprezentanţii presei care nu beneficiază de acreditare nu au voie să-şi facă nici măcar nevoile fiziologice într-o toaletă de la Casa Fotbalului.

15:30 CONDIŢIE PENTRU A TRANŞA VOTAREA Dacă unul dintre candidaţi adună 128 de sufragii, nu se mai ajunge în turul al doilea. Atmosferă trepidantă în sala Nicolae Dobrin, Mircea Lucescu şi Cristi Chivu sunt cei mai "doriţi" oameni din aulă. Desigur, pentru poze.

15:25 POZA ZILEI Candidatul Ilie Drăgan profită de moment şi îşi face poze cu Mircea Lucescu şi Cristi Chivu. Marcel Puşcaş e un tip săritor şi a trecut în spatele camerei de fotografiat

15:20 FIARA LA ATAC A votat şi Marius Lăcătuş, reprezentant al CSA Steaua.

15:00 Începe votarea! 303 buletine de vot pentru 254 membri prezenţi. Se votează la pupitru, fără cabine de vot. Urnele au fost amplasate pe scenă, fără cabine de vot, astfel încât buletinele de vot să nu fie fotografiate pentru a fi stocate şi arătate primăriilor. Cresc emoţiile, Burleanu pare liniştit, Lupescu discută cu Cristi Chivu.

Caz nemaiîntâlnit la alegerile unei federaţii sportive din România. Pentru prima dată în istoria unui for tricolor, reprezentanţi ai unor structuri superioare, internaţionale, au venit să asiste la funcţionarea corectă a sistemului de votare. În imaginea de mai jos, se vede cum Bjorn Vassallo, oficial FIFA, s-a înşurubat la doar un metru distanţă de urna de vot, între Radu Vişan şi Gabriel Bodescu. Vassallo e fost secretar general al Federaţiei de Fotbal din Malta.

14:55 SE ÎNCĂLZEŞTE ATMOSFERA Au sosit "actele" decisive.

14:45 "NESIMŢITULE!" Discursul lui Răzvan Burleanu a provocat un car de nervi în aula de la Casa Fotbalului. Preşedintele AJF Vrancea, Dan Dumitru, cere, ironic, să vorbească Mircea Lucescu pentru minutele în care actualul cap de la FRF le-a depăşit. Un simpatizant al lui Burleanu a avut o reacţie imediată şi l-a faultat , pe un ton aspru, pe oficialul de la Focşani: "Nesimţitule!" Răspunsul oficialului din Moldova a venit prompt: "Care mă face, mă, nesimţit!? Ai suferit tu, ca mine, 4 de ani?"

14:35 BURLEANU, ATAC VIOLENT LA MIRCEA SANDU: "Suntem responsabili pentru viitorul fotbalului românesc"

"Suntem o echipă unită, forţa reală a fotbalului românesc. Am dezvoltat proiecte pe care trebuie să le continuăm. Am pus fotbalul pe primul loc. Suntem pregătiţi să continuăm împreună proiectele pe care le-am început. Nu mai avem această piatră de moară legată de picioare, ştim ce avem de făcut şi trebuie să mergem mai departe.

Fotbalul poate fi mai mult decât o reflecţie a societăţii chinuite în care trăim. Gândiţi-vă câte s-au schimbat lucrurile în aceşti patru ani. Avem o echipă foarte bună cu care vom duce lucrurile mai departe. FRF e astăzi un administrator integru. Am realizat multe împreună, dar totul poate fi dărâmat într-o clipă de cei care vor reintroducerea favoritismelor. Noi, împreună, am făcut FRF ceea ce este astăzi. Ne apărăm munca şi ne consolidăm viitorul.

Trebuie să protejăm fotbalul. Suntem responsabili. Suntem datori să asigurăm un viitor în fotbalul românesc. Vom dovedi că suntem o echipă", a spus Răzvan Burleanu, preşedintele FRF, în timpul discursului.

De la 10 minute, Burleanu a vorbit dublu: "Îmi permiteţi să continui, nu?". Focşăneanul a atacat şi "presa de serviciu" a lui Mircea Sandu. Ironic, Marcel Puşcaş arată că nu el i-a dat minutele bonus lui Burleanu.

Şeful FRF a fost aplaudat ironic de reprezentaţii cluburilor după alocuţiunea de 20 de minute. I s-a strigat "Uraaaa!", ca un semn de uşurare după ce a plecat de la prezidiu.

14:25 LA MICROFON A VENIT RÂNDUL LUI IONUŢ LUPESCU. "Am venit cu poftă nebună de muncă, ca împreună cum d-voastră să redresăm fotbalul românesc. Dacă n-aş fi fost convins că pot reuşi, nu aş fi fost aici. După 13 ani de activitate în management, mă aflu aici să dăm restarul în fotbalul românesc. Vreau să pun în slujba fotbalului toate cunoştinţele şi relaţiile pe care le am.

Valorile în care eu cred sunt respectul, seriozitatea, transparenţa, dialogul şi corectitudinea. Veţi va avea în mine un preşedinte care nu va pune nimic mai presus de regulament şi lege. Programul meu are un singur lucru, performanţa. Este momentul să începem cu politica dezbinării şi să începem să construim. Fotbalul nu înseamnă numai echipa naţională".

14:10 RAFALE DE APLAUZE PENTRU PUŞCAŞ După discursul lui Ilie Drăgan, Marcel Puşcaş începe cu o glumă. Spună că vrea înapoi voturile pe care i le-a dat înapoi lui Răzvan Burleanu, în urmă cu patru ani. "Din discuţiile pe care le-am avut cu voi, am realizat care sunt marile probleme ale fotbalului românesc. Sunt singurul candidat care a fost în postura voastră: jucător, preşedinte de club şi antrenor. Dezbrăcaţi toţi candidaţii de haine, de discurs, Uitaţi-vă la competenţă!"

14:00 TERTIP Ionuţ Lupescu şi Marcel Puşcaş au fost păcăliţi de Radu Vişan! În dimineaţa alegerilor, la începutul Adunării Generale în urma căreia vom afla noul preşedinte, secretarul general al FRF a profitat de lipsa de atenţie a contracandidaţilor şefului său şi a reuşit să-i lase pe aceştia fără reprezentanţi în Comisia de Validare a Voturilor.

13:50 PARTEA A DOUA Pauza a luat sfârşit, Puşcaş, Lupescu şi Ilie Drăgan au intrat în sală Fostul mijlocaş al naţionalei s-a aşezat lângă Puşcaş şi discută aprins. Lupescu e însoţit de Chivu, dar nu se salută cu actualul preşedinte al FRF. Burleanu e salutat, cu un gest scurt, de Cristi Chivu, câştigător al Ligii Campionilor cu Inter Milano. Puţin mai târziu, a intrat în sală şi Mircea Lucescu, care s-a aşezat între fostul căpitan al naţionalei şi Ionuţ Lupescu.

Încep discursurile candidaţilor! Discursul fiecăruia va dura doar 10 minute.

13:40 SALONUL AUTO DE PE BASARABIEI Membrii FRF s-au prezentat cu stil la sediul din strada Vasile Şerbănică. Parcarea de la Federaţia Română de Fotbal s-a transformat într-un adevărat parc auto încă de la primele ore ale dimineţii, când şi-au făcut apariţia primele persoane.

13:30 SENZAŢIE BIZARĂ Fotbalul pare capturat la FRF. Oameni care au dat greutate fotbalului românesc sunt ţinuţi în continuare la uşă... În timp ce în sală, fotbalul pare acaparat. Mircea Lucescu, Cristi Chivu, Ionel Ganea şi Ionuţ Lupescu fac "plantoane" pe holurile de la Mecca fotbalului românesc, în timp ce oamenii din sală continuă şedinţele.

13:10 PANICĂ Ionuţ Lupescu şi Marcel Puşcaş susţin că nu au fost întrebaţi de secretarul FRF, Radu Vişan, nimic despre alcătuirea Comisiei de Validare a voturilor, aşa cum oficialul FRF spusese în debutul Adunării de la Casa Fotbalului. Până la alegerile precedente, fiecare candidat recomanda un om din propria echipă pentru Comisa de Validare, însă de această dată s-a procedat altfel. Deşi Vişan susţinea dimineaţa că s-ar fi consultat cu cei trei candidaţi, Lupescu, Puşcaş şi Drăgan afirmă că nu au fost chestionaţi pe această temă.

Lupescu, Puşcaş şi Drăgan intenţionează să ia cuvântul şi să solicite în plină şedinţă să-şi introducă un membru în Comisia de Validare

Surse din anturajul celor trei au discutat şi cu trimişii FIFA pentru a fi atenţi asupra modului în care se va efectua votarea şi numărătoare voturilor.

Pe holurile de la Casa Fotbalului circulă deja zvonul că ar putea exista "două urne de vot".

12:59 VIRULENT Cristi Balaj (46 de ani) spune că la urechile sale a ajuns o informaţie cât se poate de interesantă: alegerile FRF şi-ar putea pierde tenta secretă, urmând ca voturile să nu mai fie acordate într-o cabină de vot, ci la pupitru.

12:45 IZOLAŢI Pentru că nu are voie în sala "Nicolae Dobrin", Ionuţ Lupescu a fost invitat în Sala de comisii şi şedinţe a FRF. "Kaiserul" e însoţit de Mircea Lucescu, Cristi Chivu, Florin Răducioiu şi Ionel Ganea.

12:35 ZBOARĂ, PUIULE! ZBOARĂ! Ilie Drăgan, cel de-al patrulea candidat la şefia FRF, îşi face curaj. Dacă oamenii care au încredere în mine mă vor întreba cu cine voi vota în turul al doilea, le voi spune să mă voteze pe mine şi voi vedea atunci. Am speranţe, da. De ce? Pentru că există foarte multă energie pozitivă în jurul meu, am vorbit cu reprezentanţii cluburilor şi mulţi dintre ei mi-au dat încredere.

12:30 Discursul lui Răzvan Burleanu a fost "obstrucţionat' de Tudor Iacov, reprezentantul de la Progresul Bucureşti, fratele lui Constantin Iacov, fost preşedinte la Progresul

12:20 DIAZEPAM Moment unic cu Mihai Stoichiţă. Fostul antrenor al Stelei a avut un efect de diazepam pentru câţiva oameni din sală

12:15 I-AU MURIT LĂUDĂTORII Burleanu laudă performanţele financiare din mandatul său. De fapt, în perioada lui Burleanu la şefia fotbalului românesc, FRF s-a decapitalizat, de la peste 100 milioane lei, la sub 30 de milioane. Mai mult, a ajuns de la 6,3 milioane euro rezerve valutare, la sub 4 milioane. Discursul lui Burleanu pare tradus din limba engleză. Repetă sistematic "at the end of the day".

Şeful FRF susţine că e meritul lui în privinţa finanţării sportului de la buget şi îmbunătăţirea fiscalităţii. În realitate, ceea ce spune Burleanu este fals!

12:07 BĂŞCĂLIE, TE IUBESC! Vă surprinde? Aflăm că în timp ce Felix spune că răspunde prompt la orice, şeful AJF Vrancea a strigat: "Mie nu mi-aţi răspuns la niciun email". Apoi fiecare aspirant la titlul de Louis CK din sală îşi încearcă dumele: "Poate nu aveai calculatorul deschis", se aude.

12:04 FELIX GRIGORE, MC GRIGORE! Felix Grigore e la microfon. Colegii din sală transmit că fostul preşedinte de la Urziceni şi Craiova înşiră succesele echipei FRF, vorbeşte despre "transparenţa care ne caracterizează" şi le zice votanţilor: "dragi coechipieri"

12:00 IA UN STOICHIŢĂ ŞI DORMI PÂNĂ DIMINEAŢĂ Suntem invidioşi pe colegii noştri din sală, au parte de momente amuzante cum, mărturisim, în redacţie nu e cazul. Domnul Stoichiţă, singurul antrenor din istoria planetei Pământ care a fost prins pe bancă în timp ce primea ordine prin telefon de la patron, e acum şef mare la FRF. Şi are un discurs, ca toţi şefii. Noroc că le-am dat câte un RedBull colegilor înainte de plecare, altfel pierdeam legătura cu sala.

11:54 CIRC AZI, CIRC MEREU Comisia de Validare nu este... validată! Domnul Balaj, aprig susţinător al dreptăţii cu fluierul între buze chiar şi în studiourile Telekom, se luptă pentru dreptate aşa cum a făcut-o de fiecare dată. Slavă-Domnului că nu candidează CFR Cluj la preşedinţia FRF.

11:49 PUNE TALPA Cristi Chivu dă declaraţii tari la Casa Fotbalului. "Lumea să aleagă ce e mai bun pentru fotbalul românesc. Pentru recredibilizarea lui, cred că Ionuţ e cel mai bun. Cred că va câştiga. Nu ocup nicio funcţie, sunt susţinător. El e cel care va hotărî. Eu sunt dispus să mă implic mai mult. De mâine, de când Ionuţ Lupescu va fi preşedinte, cred că principalele obiective astea sunt. Calificarea la turneele finale: Euro, unde trebuie să fim neapărat, şi să mergem în Qatar, în 2022"

11:45 DE CE NU E PREZENT IORGULESCU ProSport a aflat că Gino Iorgulescu a plecat la o clinică medicală din străinătate pentru un consult la un medic ortoped.

11:40 CONFLICT Mihai Stoichiţă e contestat de reprezentanţi ai AJF-urilor. A intervenit însă Burleanu, acompaniat de un cor de susţinători, şi a aplanat situaţia. Fostul antrenor de la Steaua îl atacă subtil pe Lupescu: "Sunt unii care se cred superiori!". Directorul tehnic al FRF continuă cu declaraţii cu bătaie lungă: "Oamenii nu trebuie judecaţi pentru ce au făcut acum câţiva ani".

11:30 LA ZID Radu Vişan susţine că el a stabilit componenţa Comisiei de validare şi a avut grijă să fie reprezentat fiecare candidat. Iese primul clinci. Votanţii întreabă: "Cine a stabilit asta, pentru că până acum fiecare candidat îşi stabilea reprezentantul!".

Vişan răspunde invariabil că a discutat în particular sau că va lămuri problema în particular. Reprezentantul de la Progresul, Tudor Iacov, îl chestionează pe Vişan în legătură cu statutul în funcţie de care se organizează alegerile. Vişan are o reacţie incredibilă: "Vă voi răspunde în particular!"

11:20 UN SUC, O MĂSLINĂ La Casa Fotbalului, organizatorii au pregătit şi bufetul. Cei cu glicemia scăzută vor avea ocazia să se energizeze cu o cafea tare şi câteva produse de panificaţie. Ospătarii sunt puşi la punct cu condiţia fizică

11:15 SCHEMĂ CU SANDU LĂSAT ACASĂ Mircea Pascu, preşedinte FRF în 1990 a fost invitat la alegeri, în timp ce fostul şef, Mircea Sandu, nu se află pe lista invitaţilor. A ajuns şi Ionuţ Lupescu la FRF. "Nu am nicio emoţie, m-am întors acasă, sper să schimbăm fotbalul românesc". Burleanu a trecut din nou la microfon şi îi perie pe electori. "M-am uitat la feţele votanţilor, i-am văzut demni, senini", a spus Burleanu, în introul alocuţiunii sale.

11:00 VIDEO A început Adunarea Generală de alegeri. Reprezentanţii FIFA şi UEFA au luat loc în primul rând pentru a nu scăpa niciun amănunt. Reprezentanţii presei nu au mai primit mapa de prezentare ca în urmă cu patru ani pentru a nu mai avea acces la documete. Şedinţa a fost deschisă cu un discurs al turcului Servet Yardimdi, reprezentant al UEFA, lipseşte de la şedinţă preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu.

10:55 LA PELUZĂ Reprezentanţii presei au fost mutaţi în partea de jos a sălii în care au loc alegerile, diferit faţă de anul trecut, când s-a stat sus, iar jurnaliştii aveau unghiul ideal pentru a filma şi pentru a vedea tot ce mişcă în sală. "Adunarea e statutar constituită", spune secretarul general, Radu Vişan.

10:45 KAISER-TEAM Din informaţiile ProSport, Ionuţ Lupescu va fi însoţit de Mircea Lucescu, Florin Răducioiu şi Cristi Chivu. În momentul în care şi-a anunţat candidatura, la Marriott, Lupescu a fost însoţit de aproape 50 de foşti şi actuali fotbalişti. Lucescu a venit în ţară pentru a-i face lobby puternic fostului său elev de la Dinamo, mijlocaşului căruia i-a dat banderola la doar 18 ani, la un meci în Ştefan cel Mare.

10:30 DECLARAŢII DE ÎNCĂLZIRE Primii doi oameni din fotbal care anunţă că votează cu Lupescu. Cristi Balaj, preşedintele AJF Maramureş, şi Iulian Apostol, preşedintele Oţelului Galaţi, au declarat că votul lor merge către Lupescu. "Vreau să câştige Lupescu!", a spus Balaj la sosirea la Casa Fotbalului. "Nu a stat degeaba şase ani la UEFA, are toate pârghiile necesare la ora asta, deşi suntem conştienţi că nu poate face minuni. Sper să intervină acolo unde sunt lucrurile grave", a spus Apostol, conform TelekomSport.

10:20 PAZĂ ŞI ORDINE Tensiunea provocată de alegeri i-a determinat pe organizatori să cheme la Casa Fotbalului o echipă de bodyguarzi. Oamenii de pază au fost "plantaţi" atât la intrare, cât şi în interiorul Federaţiei.

10:10 FIFA ŞI UEFA AU REACŢIONAT! La Casa Fotbalului sunt prezenţi, în această dimineaţă, patru reprezentanţi ai FIFA şi UEFA, pentru o bună desfăşurare a alegerilor. Apariţia lor în Bucureşti stabileşte un caz unic în Europa, la un eveniment de acest gen.

9:55 SUSPICIUNI DE FRAUDĂ A apărut primul mare scandal chiar în dimineaţa alegerilor. Din informaţiile ProSport, membrii din echipele adversarilor lui Răzvan Burleanu au descoperit că procedura de votare, publicată aseară, pe siteul FRF, a fost modificată! Potrivit mecanismului apărut pe situl FRF, buletinele nu mai trebuie semnate, ci doar ştampilate. Apropiaţii candidaţilor, rivali ai lui Burleanu, au bănuit că oamenii din FRF au pus la punct o "suveică", bazată pe buletine ştampilate de dinainte! S-a făcut imediat sesizare la Ministerul Tineretului şi Sportului, condus de Ioana Bran, iar forul de pe Vasile Conta a trimis deja trei oameni la FRF pentru a superviza alegerile.

Materialul publicat de FRF a fost semnat de Radu Vişan, secretarul general al FRF, subordonatul lui Burleanu. Vişan a schimbat, totodată, şi regulile obişnuite în privinţa Comisiei de Validare. Până acum, fiecare candidat propunea un om în Comisie, în prezent componenţii Comisiei vor fi propuşi de către secretarul general al FRF. Vor fi 5 membri dintre care un preşedinte.

9:45 BANI DIN CER Din informaţiile ProSport, vineri, în conturile cluburilor care au şi echipe de fotbal feminin, au intrat 1.500 de lei. Este pentru prima oară când se întâmplă o astfel de "infuzie de capital". Când reprezentanţii din ţară au fost informaţi de încărcarea de credit neaşteptată, au sunat la FRF! Răspunsul oamenilor de la Casa Fotbalului: "Am primit o sponsorizare de ultimă oră!"

9:30 UN ŞPRIŢ DE VARĂ ŞI VOCIFERĂRI Aseară, la Hotelul RIN din Bucureşti, a avut loc dineul oficial, o tradiţională întâlnire programată mereu înaintea alegerilor. Electori din toată ţara au fost cazaţi la hotelul lui Ionuţ Negoiţă, au primit o şapcă, brăţări şi alte suveniruri din partea FRF şi au schimbat câteva cuvinte la un pahar de vorbă. Unii şi-au exprimat deja speranţa pentru o schimbare, alţii cred în Burleanu. Au exista şi reprezentanţi ai cluburilor din ţară care au susţinut sus şi tare că numai Marcel Puşcaş poate aduce un nou suflu fotbalului românesc. Alţii cred că vagonul de oxigen poate veni doar de la Ionuţ Lupescu. "Într-o zi am vrut să merg la Federaţie, să-l salut pe Burleanu, şi mi-a spus că trebuie să se uite când are audienţă. A rămas să se uite şi acum... În 2014 eram preşedinte la Pandurii, am avut nevoie de un ajutor de la UEFA, iar a doua zi acest ajutor a venit din partea lui Ionuţ Lupescu", a spus Mihai Prunariu, preşedinte AJF Gorj, pentru Telekom Sport. Reprezentanţii cluburilor din eşaloanele inferioare au primit camere duble, aspect ce a stârnit mânia lor. Unii dintre ei au plecat şi s-au cazat pe cont propriu pe la rude sau pe la cunoscuţi. La RIN a fost şi Florin Prunea, apropiatul lui Ionuţ Lupescu. Fostul mare portar a stat de vorbă cu mai mulţi oameni cu drept de vot.

Alegerile pentru şefia FRF au intrat în linie dreaptă şi polarizează tot interesul fotbalului românesc. 257 de electori din toată ţara vor vota miercuri, de la ora 11:00, la Casa Fotbalului, ocupantul celui mai important birou de pe strada Emilian Şerbănică pentru următorii patru ani. Creditaţi cu cele mai mari şanse sunt Răzvan Burleanu, actualul şef, şi fostul oficial de la UEFA, Ionuţ Lupescu. În cursă s-au mai înscris Marcel Puşcaş şi Ilie Drăgan. Dosarul lui Sorin Răducanu, fost atacant la Dinamo şi Sportul, a fost respins.

Oamenii de fotbal anticipează o luptă umăr la umăr între Lupescu şi Burleanu, câştigătorul urmând a se decide la fotofiniş, deşi ambii favoriţi şi-au exprimat, în ultimele zile, crezul că se vor impune detaşat şi că nu va mai exista turul al doilea. Actualul şef al FRF pretinde că va continua să conducă Federaţia Română de Fotbal şi după 18 aprilie. "Ceea ce mă face să fiu încrezător este că din 2014 peste 100 de membri afiliaţi mi-au dat votul lor. Deci şi acum mă bazez pe votul lor. Consider că, în proporţie covârşitoare, cei 255 de alegători sunt independenţi. Nu am găsit în programul lui Lupescu o singură idee care să contribuie la dezvoltarea fotbalului românesc", e încrezător Răzvan Burleanu.

Acelaşi optimism l-a arătat şi Ionuţ Lupescu. "Eu sunt sigur că vom câştiga din primul tur. Spun asta după discuţiile pe care le-am avut cu membrii votanţi. Unii au fost mai timizi, alţii au fost ofensivi. Unii m-au privit în ochi, alţii nu. Eu sunt pesimist şi zic că voi obţine 65-70% din voturi. Colegii sunt mai optimişti", e de părere fostul număr 5 de la Bayer Leverkusen.

Candidaţii vor beneficia, în sala Nicolae Dobrin de la Casa Fotbalului, de 10 minute pentru discurs, timp în care sunt obligaţi să-şi comprime toate ideile din program. Alegerea preşedintelui se va face prin vot secret, cu buletine de vot, alegerea Comisiei de validare urmând a se face prin vot deschis, de către Adunarea Generală a FRF, la propunerea secretarului general, Radu Vişan. Comisia va fi alcătuită din cinci membri, iar unul dintre ei va ocupa funcţia de preşedinte. Pe scurt, după deschiderea urnei şi numărarea voturilor valabil exprimate şi a celor anulate, Comisia de validare a voturilor va consemna rezultatul alegerilor prin procesul-verbal întocmit şi semnat de toţi membrii comisiei. Rezultatul va fi comunicat Adunării Generale de preşedintele comisiei de validare a voturilor. Va fi declarat ales în funcţia de preşedinte al FRF candidatul care va obţine majoritatea voturilor (jumătate plus unu) membrilor afiliaţi prezenţi.