Romania - Suedia: 1-0. Cine a schimbat parcursul meciului

Nationala de fotbal a Romaniei a invins formatia Suediei, calificata la Cupa Mondiala 2018, cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, intr-un meci amical.

Tricolorii s-au impus prin golul marcat de Dorin Rotariu (57), la doar trei minute de la intrarea sa pe gazon. Jucatorul echipei belgiene Mouscron l-a driblat scurt pe Niklas Hult si a marcat cu un sut la coltul lung cu stangul, in poarta Suediei, aducand Romaniei a doua victorie in tot atatea partide amicale, dupa 2-1 cu Israelul, la Netanya.

Prima repriza a fost una putin spectaculoasa si cu numai cateva faze de poarta. Oaspetii au avut prima sansa (12), dar Fransson a sutat peste poarta din 14 metri. Apoi, scandinavii au creat din nou pericol prin Sema (14), al carui sut a fost blocat.

Nici Romania nu a avut sut pe poarta in prima repriza, prima oportunitate fiind semnata de Mitrita (25), care a tras pe langa poarta la finalul unei actiuni personale. Ultima faza a primei reprize a purtat semnatura lui Tucudean (45+3), care a tras pe langa poarta.

Finalul primei parti a fost intrerupt circa trei minute de arbitru, din cauza petardelor aruncate de unii fani craioveni.

Debutul reprizei secunde a fost foarte animat, nordicii punand in pericol poarta lui Tatarusanu de doua ori, prin Thelin (51), cu un sut pe langa tinta de la 16 metri, si prin Sema (55), scapat de Manea, cu un sut alaturi de poarta din pozitie foarte buna.

Inspirat introdus de Contra in locul lui Mitrita, Rotariu a reusit sa marcheze primul sau gol la nationala in min. 57, la cincea selectie. Tot Rotariu a fost aproape de a inscris in min. 60, dintr-o lovitura libera de la circa 30 de metri, insa portarul Johansson a respins de sub transversala.

Tatarusanu (71) l-a blocat pe Toivonen, dupa ce Guidetti fusese blocat de Manea, la cea mai buna sansa de egalare a oaspetilor.

Pana la final, Romania a mai ratat ocazii bune de gol prin Stanciu (73), care a fost oprit in pozitie de gol la 13 metri, prin Grozav (82), care l-a driblat pe Johan Larsson si a sutat la coltul lung, si prin Man (90+2), care a scapat spre poarta, dar a trimis peste buturile lui Johansson.

Selectionerul Contra le-a oferit sansa debutului fundasului Ionut Nedelcearu si extremei Dennis Man.

A fost primul meci al nationalei pe noul stadion ''Ion Oblemenco'' si primul la Craiova dupa o pauza de 14 ani. Nationala nu a pierdut niciodata in Banie, in sapte partide bilantul fiind de cinci victorii si doua egaluri.

Precedentul meci avusese loc pe 4 septembrie 2004, cand tricolorii au invins cu 2-1 Macedonia, meci contand pentru preliminariile CM 2006.

Reprezentativa Romaniei a evoluat marti seara cu banderole negre in memoria lui Nicolae Tilihoi, fost component al Craiovei Maxima, decedat in weekend.

Suedia, care a eliminat Italia in baraj pentru Cupa Mondiala 2018, va juca in Rusia in Grupa F, alaturi de campioana mondiala Germania, de Mexic si Coreea de Sud.

Romania - Suedia 1-0 (0-0)

A marcat: Dorin Rotariu (57).

Au evoluat echipele:

Romania: 12. Ciprian Tatarusanu - 15. Cristian Manea, 22. Cristian Sapunaru (capitan), 21. Dragos Grigore (5. Ionut Nedelcearu, 83), 3. Alin Tosca - 8. Mihai Pintilii, 18. Razvan Marin (6. Paul Anton, 70) - 7. Alex Chipciu (10. Gheorghe Grozav, 62), 23. Nicolae Stanciu (26. Dennis Man, 87), 28. Alexandru Mitrita (9. Dorin Rotariu, 54) - 19. George Tucudean (13. Claudiu Keseru, 63). Selectioner: Cosmin Contra.

Rezerve neutilizate: 1. Silviu Lung jr, 16. Florin Nita - 2. Romario Benzar, 4. Cosmin Moti, 11. Nicusor Bancu, 14. Constantin Budescu, 17. Ciprian Deac, 20. Alexandru Cicaldau.

Suedia: 12. Karl-Johan Johnsson - 16. Johan Larsson, 18. Pontus Jansson (capitan), 14. Filip Helander, 6. Niklas Hult - 21. Jimmy Durmaz (17. Viktor Claesson, 84), 15. Alexander Fransson, 13. Oscar Hiljemark, 19. Ken Sema - 11. John Guidetti (9. Marcus Berg, 87), 22. Isaac Kiese Thelin (20. Ola Toivonen, 71). Selectioner: Janne Andersson.

Rezerve neutilizate: 23. Kristoffer Nordfeldt, 25. Jacob Rinne - 4. Andreas Granqvist, 2. Mikael Lustig, 3. Victor Nilsson Lindeloef, 5. Martin Olsson, 10. Emil Forsberg, 7. Sebastian Larsson, 8. Gustav Svensson.

Arbitru: Roi Reinshreiber; arbitri asistenti: Danny Krasikow, Matityahu Yakobov (toti din Israel); arbitru de rezerva: Sebastian Coltescu (Romania).

Cartonase galbene: Durmaz (65), Keseru (76), Olsson (88).