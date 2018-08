Simona Halep nu poate pierde locul 1 WTA dupa US Open. Avans impresionant fata de Caroline Wozniacki

Simona Halep poate aborda relaxata ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open. Românca nu poate pierde locul 1 în clasamentul WTA indiferent de rezultatul de la New York.

Este pentru prima oara de la Wimbledon 2016 încoace când liderul mondial din tenisul feminin nu se poate schimba indiferent de numele câstigatoarei unui turneu de Grand Slam.

Halep are un avans impresionant, de 2.086 de puncte, fata de a doua clasata din ierarhia WTA, Caroline Wozniacki, si nu are puncte de aparat la Flushing Meadows, unde a parasit competitia anul trecut înca din primul tur. Open-ul american a fost câstigat în 2017 de Sloane Stephens, care astfel de aparat 2.000 de puncte.

Top 10 WTA la startul US Open 2018

1. Simona Halep 8061 de puncte

2. Caroline Wozniacki 5795

3. Sloane Stephens 5482

4. Angelique Kerber 5305

5. Petra Kvitova 4885

6. Caroline Garcia 4725

7. Elina Svitolina 4555

8. Karolina Pliskova 4105

9. Julia Goerges 3900

10. Jelena Ostapenko 3787

Simona Halep crede în sansa ei la US Open. Cum a schimbat-o titlul de la Roland Garros

Înainte de debutul la US Open, Simona Halep le-a explicat jurnalistilor de peste Ocean cum a transformat-o primul titlu de Grand Slam, obtinut chiar în acest an la Roland Garros. "Evident, visul meu s-a îndeplinit si ceva înauntrul meu s-a schimbat. Sunt mai relaxata. Sunt recunoscatoare pentru tot ce am reusit. Acestea doua erau visurile mele: sa fiu numarul unu în lume si sa câstig un turneu de Grand Slam; si am spus mereu ca, daca esti numarul unu fara sa câstigi un Grand Slam, nu esti un numar unu adevarat", a explicat Simo.

Liderul WTA o va întâlni pe Kaia Kanepi în primul tur la US Open. Anul trecut pierdea în fata Mariei Sarapova dupa un meci dramatic, acum simte ca poate da lovitura! "Dupa Roland Garros nu am mai simtit presiune, îmi place sa fiu în aceasta pozitie, este cel mai bun lucru. Pot spune ca am o sansa mare la acest turneu. Dar e greu de spus ca sunt favorita, chiar daca sunt numarul unu. Se poate vedea ca nivelul este foarte ridicat, toata lumea joaca la cel mai înalt nivel. Fiecare runda va fi dificila, abia astept sa joc primul meci, apoi daca voi câstiga ma voi concentra la urmatorul, pur si simplu", a mai spus marea noastra campioana.

Semifinala disputata în 2015 este cea mai buna performanta a Simonei Halep la Flushing Meadows.

US Open, ultimul turneu de Grand Slam din 2018, se va disputa în perioada 27 august - 9 septembrie.

Simona Halep va debuta la US Open 2018 luni, de la 18:00 (ora României), contra estoniencei Kaia Kanepi, pe terenul Louis Armstrong. Si alte doua românce vor juca luni seara. Tot de la ora 18:00 va juca si Irina Begu, împotriva americancei Jennifer Brady, pe terenul 7, iar Ana Bogdan va evolua contra cehoaicei Marie Bouzkova, în ultimul meci de pe terenul 8.