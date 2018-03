Simona Halep pastreaza echipamentul rosu purtat la inceputul anului: "Mi-a adus noroc"

Simona Halep, liderul ierarhiei WTA, pastreaza echipamentul pe care l-a purtat la inceputul anului 2018, jucatoarea romanca facand aceasta dezvaluire intr-un interviu acordat ziarului spaniol Marca, ce o numeste "regina tenisului".

Simona Halep a vorbit despre echipamentul pe care l-a purtat la inceputul anului, cand nu avea sponsor: "Sigur ca nu l-am aruncat. Il tin la mine acasa, ca pe o amintire extraordinara. Il voi pastra fiindca mi-a adus noroc. Am fost foarte bucuroasa sa joc cu el o luna intreaga, cand am castigat la Shenzhen, atat la simplu cat si la dublu, si am jucat finala Openului Australiei. In general, am jucat un tenis extraordinar cu imbracamintea asta".

Marca a amintit ca una din imaginile cu cel mai mare impact de la Openul Australiei a fost cea cu Halep internata in spital pentru deshidratarea suferita in timpul finalei pierdute cu daneza Caroline Wozniacki. "E mult timp de cand s-a intamplat asta. Nu e ceva ce-mi place sa-mi amintesc. Eram foarte obosita dupa cele doua saptamani de antrenamente si de meciuri. Dupa doua zile deja ma simteam bine", a afirmat Halep.

A fi numarul unu mondial "nu este un obiectiv", a spus Halep. "Obiectivul meu este sa castig un turneu de Mare Slem. Asta e tot ce-mi trece prin cap. Vreau sa ma simt bine fizic si sa ma bucur pe teren in timpul meciurilor mele", a adaugat ea.

Intrebata daca a i s-a luat o greutate de pe suflet cand a devenit lider mondial dupa turneul de la Beijing, Halep a raspuns: "E limpede ca m-am simtit mult mai relaxata. Era un vis care a devenit realitate. Acum visul meu e altul si inseamna castigarea unui turneu de Mare Slem. Pozitia in clasament ramane importanta, dar nu e ceva esential cum era in trecut."