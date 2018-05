Suporterii lui Sporting Lisabona au intrat în cantonament şi au bătut jucătorii echipei

În timpul unei slujbe, Papa Francisc a făcut o afirmație care a pus pe gânduri pe toată lumea. (AFLĂ AICI CUM POȚI CÂȘTIGA ȘI TU DE ACASĂ CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Suveranul Pontif a mărturisit că trebuie să-și decidă plecarea. De altfel, nu este pentru prima dată când face asemenea afirmații. (CITEȘTE ȘI: PAPA […] The post Papa Francisc, eventuală demisie:”Sunt episcop și ar trebui să-mi decid plecarea.” appeared first on Cancan.ro.