Topul favoritelor la titlu in Liga I dupa primele 5 etape

A trecut aproape o luna de la startul noului sezon din Liga I Betano si deja apar schimbari in ceea ce priveste topul favoritelor la castigarea titlului in 2019. Daca la inceput CFR Cluj era pe locul 1 in acest clasament, iata ca, in ciuda statutului de lider in Liga I, ardelenii sunt cotati cu sansa a doua la obtinerea unui nou titlu in sectiunea de pariuri antepost existenta in oferta Betano Sport, sponsorul principal al Ligii I si al echipei de fotbal U Craiova 1948.

Iata cum arata in acest moment cotele tuturor celor 14 echipe pentru castigarea actualei editii a campionatului intern:

Oferta de pariuri antepost a casei de pariuri online Betano

FCSB 2.15

CFR Cluj 2.50

Universitatea Craiova 11.00

Viitorul Constanta 14.00

Dinamo Bucuresti 16.00

Astra Giurgiu 30.00

FC Botosani150.00

ACS Sepsi 150.00

Poli Iasi 200.00

Gaz Metan Medias 300.00

Concordia Chiajna 400.00

Dunarea Calarasi 500.00

AFC Hermannstadt 700.00

FC Voluntari 800.00

Desi in mod normal sanse la titlu au toate cele 14 echipe, cu fiecare etapa ce trece devine din ce in ce mai clar ca batalia in acest an se va duce doar intre CFR si FCSB, Craiova parand macinata de plecarile lui Baluta si Gustavo, precum si de suprafata de joc, Dinamo aratand mult mai bine decat in sezonul trecut, insa cu multe lacune in defensiva, iar Viitorul lui Hagi nu pare a avea forta sa obtina un nou titlu, desi joaca poate cel mai frumos fotbal din Liga I. In plus, Gaz Metan Medias a inceput sa dea semne de oboseala dupa un start de sezon excelent, iar restul echipelor nu pot emite pretentii la titlu, asa ca vom vorbi acum doare despre principalele doua favorite.

FCSB a inceput destul de slab sezonul, pierzand pe terenul Astrei Giurgiu cu scorul de 1-0 si obtinand decat un egal in runda a doua, impotriva eternei rivale Dinamo Bucuresti (3-3) insa si-a revenit, castigand urmatoarele 3 meciuri la rand (4-0 acasa cu Iasi, 3-1 pe terenul lui Medias si 2-0 acasa cu Sepsi).

Nici CFR nu a debutat prea bine in noul sezon, remizand acasa cu Botosani si in deplasarea de la Calarasi, insa a reusit sa castige urmatoarele 3 partide, 2-1acasa cu Concordia Chiajna, 2-1 pe terenul lui Voluntari si 3-1 acasa contra lui Dinamo Bucuresti. De retinut este faptul ca feroviarii au primit gol in 4 din cele 5 etape de pana acum, semn ca defensiva - atat de solida in perioada Dan Petrescu - nu reprezinta punctul forte al clujenilor, cel putin in prima parte a acestui sezon.

In etapa urmatoare stelistii joaca pe terenul Viitorului Constanta iar CFR se deplaseaza la Medias. Lasand putin la o parte competitia interna, trebuie sa amintim ca atat CFR, cat si FCSB, au sanse reale sa se califice in grupele Europa League, asa ca le uram succes pe aceasta cale si le tinem pumnii in dublele cu Rapid Viena si Dudelange, indiferent ca suntem olteni, dinamovisti, constanteni sau fani ai oricarei alte formatii ce activeaza in fotbalul autohton.