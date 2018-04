Un ciclist a fost împuşcat în timpul unui antrenament

Ciclistul Clement Delcros, component al echipei AVC Aix-en-Provence, a fost împuşcat în umăr în timpul unui antrenament pe şosea, la Toulouse, agresorul trăgând asupra sa dintr-o maşină.

„Rulam cu 50 de kilometri pe oră, în pantă. Am văzut că o maşină venea de pe celălalt sens. Când a ajuns în dreptul meu, am auzit un pocnet. Nu mi-am dat seama imediat ce s-a întâmplat. Am văzut că aveam ceva la umăr. Iniţial am crezut că persoana aflată în maşină a aruncat cu o piatră sau cu altceva ca să se distreze. Sângeram puternic. M-am oprit imediat. Cei care se aflau lângă mine m-au întrebat dacă am nevoie de ajutor. Eram aproape de un spital, astfel că m-au dus acolo, cu bicicleta. La radiografie s-a văzut că fusesem împuşcat. Din fericire a fost o armă de calibru mic", a spus sportivul. Ciclistul a precizat că se simte bine şi poate să îşi mişte braţul, însă ce i s-a întâmplat l-a şocat.