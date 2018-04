Un controversat avocat al mafiei rusesti, interesant sa cumpere Dinamo

Ralph Oswald Isenegger este cel care cauta sa cumpere echipa din Stefan cel Mare. Acesta este avocat-impresar si aparator al oligarhilor din spatiul ex-sovietic.

Pe 30 martie, omul de afaceri Adrian Thiess a dezvaluit cateva detalii despre investitorii misteriosi care doresc sa preia clubul Dinamo: "Vor un proiect pe termen lung, un proiect occidental. Investitorii se uita la meciuri, au vazut partida cu Gaz Metan. Se va adopta modelul lui Igor Surkis, modelul Dinamo Kiev. Urfer din Elvetia va fi una dintre persoanele implicate daca tranzactia va reusi".

Reporterii Gazetei au verificat baza de date Football Leaks si au descoperit ca Urfer lucreaza de cativa ani pentru un avocat si impresar elvetian controversat, asociat cu spatiul ex-sovietic, Ralph Oswald Isenegger. Surse din mediul de afaceri ucrainean au confirmat pentru GSP ca avocatul respectiv este cel care se afla in spatele lui Adrian Thiess in incercarea de a prelua clubul Dinamo.

In ultimii 20 de ani, elvetianul a activat ca aparator legal al oligarhilor rusi si ucraineni, dar si al unor capi ai Mafiei ruse. Ralph Oswald Isenegger are 51 de ani, e jucator profesionist de poker si de cativa ani si-a mutat biroul de avocat, consultant si impresar din Elvetia in Dubai, o zona renumita pentru relaxarea fiscala, dar si locul in care Ionut Negoita s-a intalnit cu Isenegger fix cand Dinamo juca meciul decisiv pentru play-off, impotriva Astrei.

Pe site-ul firmei sale de consultanta, Isenegger International Advisory Group, cu care colaboreaza si Paolo Urfer, scrie ca avocatul i-a aparat pe controversatii afaceristi Pavel Borodin, Dmitri Firtas sau Iuri Ivaniuscenko in procese internationale deschise pentru spalare de bani sau dare de mita. Isenegger nu pomeneste nimic insa despre cel mai important client din cariera sa, cel pentru care avocatul a si fost arestat de autoritatile elvetiene.

E vorba despre Serghei "Mihas" Mihailov, capul celei mai temute retele mafiote din Rusia, Solntevskaia. Arestat, in 1996, in Elvetia sub acuzatia de spalare de bani, rusul a fost aparat de Isenegger, care a fost angajat de confratii lui Mihailov, controversatii Arnold Tamm si Viktor Averin.

In timpul procesului, avocatul care vrea sa o preia pe Dinamo a fost retinut si el pentru cateva zile sub acuzatiile de sprijinire a unui grup infractional si obstructionarea justitiei. El a incalcat regulile detentiei, ajutandu-l in secret pe Mihailov sa comunice cu exteriorul. "Am facut-o din inima, un gest de om. Erau doar scrisori personale", s-a aparat avocatul.

Isenegger a reusit sa obtina achitarea clientului sau. Procurorii elvetiani au acuzat atunci lipsa de cooperare a autoritatilor ruse. Mihailov a obtinut despagubiri de 450.000 de dolari din partea statului elvetian. Indepartat din firma in care lucra, Isenegger a inceput sa activeze pe cont propriu. De-a lungul anilor, a aparat interesele legale ale lui Grigori si Igor Surkis, patronii lui Dinamo Kiev, sau pe cele ale lui Igor Kolomoiski, finantatorul lui Dnepr, oligarhi ucraineni cu origini evreiesti.

Din aceste asocieri a derivat si activitatea spre care Isenegger s-a orientat ulterior. Avocatul a devenit impresar de jucatori. Potrivit datelor din Football Leaks, el a comunicat cu mai multe cluburi occidentale din calitatea de agent al unor fotbalisti cunoscuti precum brazilienii Matheus (fost la Dnepr) sau Luiz Adriano (ex-Sahtior si AC Milan). De asemenea, ca impresar a reprezentat clubul rus Anji Mahacikala. Un alt fotbalist important aflat sub contract cu Isenegger este Andrei Iarmolenko.

In vara lui 2017, Isenegger s-a intalnit la Londra cu Jorge Mendes, impresarul lui Cristiano Ronaldo, si cu Peter Lim, patronul singaporez al Valenciei, pentru a negocia transferul jucatorului ucrainean la Manchester United. Din mesajele schimbate de cei trei - aflate in baza de date Football Leaks - rezulta ca Isenegger urma sa primeasca un comision de 10 la suta din partea patronului lui Dinamo Kiev, Igor Surkis.

Iarmolenko s-a transferat pana la urma la Borussia Dortmund, iar Isenegger a intermediat tranzactia. Intr-un alt email aflat in Football Leaks el este descris ca "avocatul lui Surkis, apropiat si de Levy". E vorba despre Daniel Levy, presedintele lui Tottenham, si el cu origini evreiesti. In martie 2018, Isenegger a contactat conducerea lui Dinamo in vederea achizitionarii clubului. Este elvetianul investitorul real sau este doar un paravan pentru clientii sai care nu vor sa se afiseze?

Gazeta l-a contactat pe Isenegger pentru a discuta despre interesul sau fata de Dinamo, dar avocatul-impresar nu a raspuns mesajelor SMS si WhatsApp. Reporterii GSP l-au sunat si pe Adrian Thiess pentru a afla care este exact implicarea lui Isenegger. Thiess nu a negat implicarea avocatului, dar a refuzat sa detalieze ce rol joaca acesta in vanzarea lui Dinamo.