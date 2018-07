Wimbledon 2018 - generos in materie de surprize dar si de premii

La mai bine de o saptamana de la incheierea celui mai popular turneu de tenis din lume, singurul din cele 4 turnee de grand slam ce inca se disputa pe iarba, starurile tenisului mondial se afla in plina vacanta de vara.

Daca Simona Halep ne-a aratat cat de bine ii sta jucand si altceva decat tenis in reclama pentru Rexona, Maria Sharapova a facut deliciul ziarelor de scandal lasandu-se fotografiata de paparazzi in timp ce era sarutata de iubitul sau pe o plaja din Italia iar bulgarul Grigor Dimitrov (locul 6 ATP) a fost surprins in ipostaze incendiare cu frumoasa cantareata americana Nicole Scherzinger.

Revenind la Wimbledon, turneul in care culoarea (nonculoarea daca e sa fim corecti) alb este impusa prin ,,lege''tuturor concurentilor, trebuie sa spunem ca editia recent incheiata, numarul 132 din istorie, a fost una plina de surprize. Atat Roger Federer, cat si Garbine Muguruza au esuat in incercarea de a-si apara titlul cucerit in 2017, insa nu acestea au fost marile surprize.

La doar o saptamana de la debut, pe tabloul feminin al competitiei mai era o singura jucatoare din TOP 10 WTA. Este vorba de Karoline Pliskova (favorita numarul 7 la trofeu), care a reusit sa ajunga in optimile de finala de la All England Club pentru prima oara. Alaturi de ea, au mai ajuns in optimi alte nume grele, insa nu din Top 10: Angelique Kerber (Locul 11), Jelena Ostapenko (Locul 12), Julia Goerges (Locul 13), Daria Kasatkina (Locul 14), Kiki Bertens (Locul 20) şi Serena Williams (Locul 25). In sferturi s-au calificat Williams a trecut de Giorgi, Bertens a cedat in fata lui Goerges, Cibulkova a fost invinsa de Ostapenko si Kasatkina a fost eliminata de Kerber. Au urmat apoi semifinalele, ambele favorite, Williams si Kerber, ajungand in finala, acolo unde germanca s-a impus destul de suprinzator in fata Serenei Williams, in doar 67 de minute (6-3, 6-3).

La baieti, plutonul celor care au reusit sa treaca de prima saptamana a fost condus evident de legendele Roger Federer (numarul 1 mondial) si Rafa Nadal (numarul 2). Alaturi de ei au mai ajuns in optimi Huan Martin del Potro (Locul 5), Kevin Anderson (Locul 8), John Isner (Locul 9), Novak Djokovic (Locul 12), Milos Raonic (Locul 13), Adrian Mannarino (Locul 22), Kei Nishikori (Locul 24) şi Stefanos Tsitsipas (Locul 31).

Cum nu puteau lipsi nici de la baieti surprizele, au parasit competitia in prima saptamana cativa dintre cei mai promitatori jucatori nascuti in anii 90': Alexander Zverev (Locul 4), Grigor Dimitrov (Locul 6), Dominic Thiem (Locul 7) şi Nick Kyrgios (Locul 15).

In optimi nu au mai fost mari surprize, reusind sa se califice in sferturi Federer, Anderson, Raonic, Isner, Del Potro, Djokovic, Nadal si Nishikori. Au urmat apoi meciurile din sferturi. Daca victoriile lui Isner, Nadal si Djokovic au fost destul de normale, eliminarea lui Federer de catre Anderson a fost una cat se poate de surprinzatoare. Pariorii care au selectat pe biletul-zilei victoria jucatorului din Africa de Sud au incasat de 9.5 ori banii mizati, deoarece Federer era favorit clar in aceasta partida. In finala aveau sa ajunga Djokovic si Anderson, sarbul fiind necrutator cu cel care oferise surpriza turneului. Doua ore si 18 minute i-au fost de-ajuns lui Novak Djokovici sa se impuna in finala de la Wimbledon, castigand cu 3-0 cea de-a 4-a finala a openului din Anglia.

Cate 2.250.000 de lire sterline au incasat Djokovic si Kerber pentru castigarea trofeului de la Wimbledon, in timp ce finalistii au plecat acasa cu cate 1.125.000 de lire sterline.