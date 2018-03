WTA Miami: Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru vor evolua pe tabloul de dublu - Tenis

Jucatoarele Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru vor evolua in proba de dublu din cadrul turneului Premier Mandatory de la Miami, transmite News.ro.

Simona Halep si Irina Begu vor evolua in primul tur contra perechii Julia Goerges/Bethanie Mattek/Sands (Germania/SUA). Raluca Olaru face pereche cu ucraineanca Olga Savciuk si in primul tur vor evolua cu perechea Vania King/Katarina Srebotnik (SUA/Slovenia). Monica Niculescu va evolua cu taiwaneza Su-Wei Hsieh, iar in prima runda cele doua vor juca in compania echipei Katerina Bondarenko/Aleksandra Krunici (Ucraina/Serbia).