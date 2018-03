10 alimente, băuturi şi vitamine care te ajută când eşti răcit

În sezonul rece ne întâlnim tot mai des cu răceala şi afecţiunile respiratorii, iar asta din cauza unui sistem imunitar deficitar. Organismul este supus zilnic interacţiunii cu diferiţi agenţi patogeni, acterieni, virali, parazitari sau factori de stres, iar aceştia suprasolicită sistemul imunitar.

În lipsa unor adjuvanţi nutriţionali care să îl susţină, protecţia în faţa bolilor este scăzută. Care sunt alimentele ce ne pot ajuta să facem faţă bolii, de ce vitamine avem nevoie şi cum ne hidratăm, am aflat de la medicul nutriţionist Florin Ioan Bălănică. „Recomand pacienţilor ca în această perioadă să aibă o alimentaţie variată, bogată în fructe şi legume, în primul rând pentru un aport ridicat de vitamine", precizează specialistul pentru Ce se întâmplă, doctore?

Iată cum ar trebui să arate, în opinia medicului nutriţionist Florin Ioan Bălănică, tabloul alimentar din această perioadă! Fructele de pădure au o concentraţie ridicată de antioxidanţi care ajută în această luptă cu virusurile gripale. Afinele conţin o mare concentraţie de antioxidanţi şi pot fi consumate în stare proaspătă sau congelate.

Consumul de citrice creşte aportul de vitamina C, care este unul dintre cei mai redutabili luptători împotriva răcelii şi gripei. Vitamina C este esenţială, mai ales în cazul fumătorilor, deoarece diminuează riscul apariţiei tusei. Aportul crescut de vitamina C asigură o protecţie suplimentară împotriva infecţiilor. Usturoiul conţine un compus numit alicină, o substanţă care îi conferă mirosul specific şi care are proprietăţi antioxidante. Utilizarea unor suplimente care să aibă în compoziţie alicină poate fi de ajutor în prevenirea sau tratarea răcelilor.

Carnea slabă. Pentru a avea un sistem imunitar sănătos trebuie să avem un aport adecvat de fier, vitamine, B1, B2, B12. Acest lucru poate fi obţinut prin consumul de carne roşie slabă, carne de peşte şi crustacee.

Sucurile de legume proaspete (varza de Bruxelles, spanacul, ardeiul iute roşu şi verde, pătrunjelul proaspăt, legumele cu frunze de culoare verde închis, broccoli, conopidă) sunt surse excelente de vitamina C şi sunt indicate mai ales atunci când vă doboară răceala. Acestea au în compoziţie cantităţi mari de antioxidanţi şi alte substanţe nutritive care ajută funcţia imunitară. În plus, sucurile de legume vă ajută să rămâneţi hidrataţi.

Răceala poate aduce dureri de stomac şi greaţă. Aceste simptome pot fi diminuate cu ajutorul ghimbirului, care apără organismul de inflamaţie. Ardeiul iute are în compoziţie capsaicina, un compus natural care îi oferă caracteristicile specifice. Capsaicina are proprietatea de a fluidiza mucusul, fiind de un real ajutor atunci când sunteţi răciţi şi aveţi nasul înfundat. Prin consumul de ardei iute căile nazale vor fi eliberate de germeni şi veţi putea respira mai uşor.

Iaurtul conţine probiotice, bacterii sănătoase care se găsesc în mod natural în flora intestinală. Consumul de iaurt poate îmbunătăţi funcţia sistemului imunitar prin aportul de vitamine, B 6, D, şi poate diminua simptomele date de răceală, care se însoţesc, de multe ori, şi de tulburări intestinale. Puteţi adauga miere în iaurt pentru a maximiza eficacitatea iaurtului în tratarea răcelii.

Ceaiul verde poate fi, de asemenea, un aliat de nădejde. Frunzele de ceai verde conţin antioxidanţi care stimulează sistemul imunitar. Mierea calmează tusea şi reduce inflamaţia din gât. Mierea conţine substanţe nutritive ce ajută funcţia sistemului imunitar. Recomand consumul de una-două linguriţe de miere înainte de a merge la culcare, deoarece calmează tusea şi vă puteţi odihni cum trebuie.

Iarna, organismul este mult mai slăbit, aşa că are nevoie de puţin ajutor ca să reziste în faţa factorilor externi. De aceea, suplimentarea alimentaţiei cu vitamine şi minerale, mai ales atunci când vă confruntaţi cu gripa sau răceala, este obligatorie. Vitamina A creşte imunitatea şi ajută la dezvoltarea celulelor care alcătuiesc sistemul imunitar, acţionează ca antioxidant şi previne răceala şi gripa.

Vitamina D protejează organismul împotriva simptomatologiei respiratorii: tuse, nas înfundat, secreţii nazale. Ba mai mult, îmbunătăţeşte răspunsul imun al corpului, asta în cazul unui contact cu virusul. Vitamina C este antioxidantul care fortifică sistemul imunitar şi ameliorează primele semne de răceală, aşa că este benefică atât în prevenirea, cât şi în tratarea acesteia.

Vitamina B12 oferă o doză de energie şi este perfectă pentru zilele friguroase. Vitamina B6 se administează în perioada de convalescenţă, pentru că ajută la refacerea sistemului imunitar. Dacă eşti răcit, e esenţial să te hidratezi corespunzător şi să consumi cât mai multe legume, citrice, fructe de pădure, asta pentru a avea un supliment de vitamine şi a ajuta organismul să se refacă. Astfel, perioada de convalescenţă devine tot mai scurtă.