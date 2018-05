10 alimente pe care le poţi consuma în orice cantitate, fără să te îngraşi

Deşi nu există nici un fel de mâncare cu zero calorii, există alimente de care te poţi bucura fără să îţi faci griji cu privire la impactul asupra siluetei. Şi după cum bănuiai deja, aceste alimente sunt din două categorii: legume sau fructe.

Motivul pentru care acestea nu dăunează siluetei este unul destul de simplu: ele sunt alcătuite în mare parte din apă. În plus, conţin fire care cresc senzaţia de saţietate, aşa că, deşi poţi mânca orice cantitate, te vei limita la o porţie decentă fără să faci eforturi. Şi chiar dacă aceste fructe şi legume nu sunt nici pe departe bogate în proteine, ele vin la pachet cu o mulţime de vitamine, antioxidanţi şi o serie de nutrienţi benefici pentru sănătatea ta. Iată care sunt acestea:

Castraveţi

O legumă care este în mare parte alcătuită din apă, castravetele conţine doar 16 calorii pe porţie şi coaja şi seminţele dau valoarea nutritivă a fructului, aşa că păstrează-le de fiecare dată când le consumi. Coaja şi seminţele furnizează atât fibre, cât şi o formă de vitamină A cunoscută sub numele de beta-caroten, care este cunoscută a fi benefică pentru sănătatea ochilor.

Roşii

Tomatele sunt cele mai cunoscute pentru faptul că acestea conţin licopen, un carotenoid, care ajută în lupta împotriva bolilor cronice şi, de asemenea, conferă fructului culoarea roşie. Pe lângă licopen, roşiile sunt bogate în vitaminele A, C şi B2, precum şi folatul, cromul, potasiul şi fibrele. Şi pentru toate substanţele nutritive pe care le are, o tomate de mărime medie are numai aproximativ 25 de calorii.

Grepfrut

Studiile au arătat că adăugarea de grepfrut în dietă poate duce la scăderea în greutate, ceea ce reprezintă adesea motivul pentru care este considerat un aliment perfect pentru diete. Acest lucru se datorează faptului că grepfrutul este bogat în fibre, care ţine sub control senzaţia de foame, prin stabilizarea nivelului de zahăr din sânge şi te ajută să te simţi simţiţi plin, mai mult timp. Jumătate de grepfrut conţine doar 50 de calorii. În plus, vitamina C aflată din belşug în grepfrut poate reduce riscul unor probleme de sănătate, cum ar fi cancerul şi afecţiunile cardiace. Grepfrutul poate, de asemenea, face minuni în scăderea colesterolului şi îmbunătăţirea digestiei, iar folatul pe care îl conţine face ca acesta să fie o gustare ideală pentru femeile însărcinate.

Broccoli

Broccoli este cel mai nutritiv atunci când este consumat crud sau gătit la aburi. Această super-vegetală conţine sulforafan, un anticancerigen care distruge substanţele nocive pe care organismul le acumulează fie din mediu, fie din alimentaţie. Pe lângă vitaminele A, C, E şi K, o porţie de broccoli la abur conţine aproximativ 20% din necesarul zilnic de fibre. În plus, există doar aproximativ 31 de calorii într-o singură porţie.

Conopidă

Deşi pare o legumă de-a dreptul plictisitoare, conopida este de fapt foarte versatilă şi hrănitoare. Conţine antioxidanţi şi substanţe fitochimice - ambele ajută la combaterea bolilor cronice - şi este o sursă excelentă de folat, fibre şi vitamine C şi K. În plus, o porţie conţine doar 25 de calorii, cu condiţia să nu o consumi gratinată, cu cantităţi indecente de caşcaval.

Mure

Murele sunt nişte fructe extrem de versatile, precum majoritatea fructelor de pădure. Sunt bogate în vitamina C, dar şi în bioflavonoide, nişte antioxidanţi foarte eficienţi. Dincolo de asta, consumul de mure contribuie la o digestie sănătoasă şi la o piele cu aspect mai tânăr, iar o porţie are doar 62 de calorii.

Salată verde

Fie că o preferi pe cea clasică, prezentă în toate pieţele şi supermarketurile, fie că eşti fan salata aisberg sau vreun soi mai exotic, salata are doar undeva la 10-20 de calorii pe porţie. Şi, deşi nu are cine ştie ce proteine, nu duce lipsă, cu siguranţă, de o mulţime de substanţe nutritive precum folaţi, fier, şi vitaminele A şi C.

Căpşuni

Există mai multă vitamina C într-o porţie de căpşuni decât într-o portocală. În plus, căpşunile sunt pline de polifenoli, un tip de antioxidant foarte eficient. Căpşunile sunt, de asemenea, o sursă bună de potasiu şi fibre, nu au grăsimi şi nici sodiu sau colesterol, ceea ce le face sănătoase pentru inimă. O ceaşcă de fructe are doar aproximativ 50 de calorii.

Frunze de ţelină

Aproape 95% din ţelină este apă, dar asta nu înseamnă că legumele nu au beneficii semnificative pentru sănătate. Ţelina conţine potasiu, folaţi, fibre şi 30% din necesarul zilnic de vitamina K. Şi o porţie de ţelină are doar 6 calorii! Cel mai indicat este să consumi ţelină proaspătă, deoarece legumele îşi pierd majoritatea proprietăţilor nutritive şi a antioxidanţilor în primele 5-7 zile de la recoltare.

Varza kale

Varza kale are 33 de calorii la o ceaşcă, dar conţine aproape 3 grame de proteine şi 2,5 grame de fibre pe porţie. În plus, este unul dintre puţinele alimente care are acizi graşi omega-3, nutrient găsit, de obicei, în peşte. Ca şi alte tipuri de salată, varza kale este, de asemenea, bogată în vitamine şi acid folic.