10 lucruri care vor convinge pe oricine ca Dumnezeu exista!

Se spune ca, daca esti ateu, deja ai o convingere, asa ca nu mai poti fi determinat sa crezi in Dumnezeu. Dar asta nu inseamna ca preotii nu pot sa gaseasca motivele cele mai bune care sa dovedeasca faptul ca Dumnezeu exista. Le poti contrazice?

Parintele Eugen Tanasescu de la Arhiepiscopia Tomisului este cunoscut pentru felul in care duce cuvantul Bisericii in media. El insusi blogger si manager al postului de Radio Dobrogea, preotul a raspuns invitatiei echipei „Adevarul" de a gasi zece motive care justifica existenta Domnului.

1. „Absolutul exista deja in mine"

Primul argument este cel asa-numit al contingentei. Parintele Tanasescu spune ca el „pleaca de la observarea raportului dintre limite si infinit. In mintea mea exista ideea unei fiinte absolute, infinite, superioare oricarei alte fiinte. Acestea sunt, practic, atributele divinitatii. Daca mintea mea poate presupune acestea, inseamna ca Dumnezeu poate exista, caci nimic nu-L impiedica sa existe, fiind absolut. E drept ca argumentul nu demonstreaza existenta divinitatii, dar invita la cercetarea unei ipoteze, ca in stiinta. Prin urmare, ca sa ma lamuresc, ramane doar sa Il caut pe Dumnezeu."

2. Totul are un inceput

Argumentul cauzalitatii pare sa fie unul la fel de valid in ochii celor care se indoiesc. El pleaca de la relatia cauza-efect, crede preotul constantean. „Chiar si stiinta presupune un Big Bang, ca un inceput al lumii. Aceasta prima cauza a tuturor, inclusiv a Big Bangului, este divinitatea, cea care este singura capabila sa faca ceva "din nimic", inclusiv viata. Mai mult, divinitatea nu este cauzata de nimic, Ea existand prin sine."

3. Toata creatia vorbeste tacut despre El

Parintele Eugen Tanasescu crede ca daca ne uitam la Univers si la legaturile dintre diferitele lucruri care il compun vom observa ca exista o anumita rationalitate si o frumusete care poate fi citita printre randuri. „Insasi faptul ca totul poate fi pus in anumite ecuatii, legi, teoreme, etc. i-a facut pe oamenii de stiinta onesti sa recunoasca o ordine si rationalitate a lumii. Mai nou, chiar si matematicienii sustin ca Dumnezeu poate fi demonstrat matematic, deoarece El insusi este Ratiune absoluta. Pe de alta parte, frumusetea lumii arata ca ratiunea are ca scop inalt armonia", spune preotul.

Pe de alta parte, el recunoaste ca nu toate lucrurile din lume sunt frumoase si ca lumea in sine este imperfecta, dar omul are menirea sa o imbunatateasca. El da vina pe aceste imperfectiuni ca o cauza a cataclismelor. „Imperfectiunile nu pot distruge ceea ce e frumos. Un peisaj care incanta ochiul demonstreaza ca lumea este facuta pentru a ne ajuta, nu pentru a ne distruge", spune Eugen Tanasescu.

4. Religiozitatea exista in fiecare om si in fiecare cultura

Termenul de religiozitate este inteles de catre preotul constantean ca o tendinta a omului de a se lefa de valori, de a se supune lor si a le urma. „Credinta in valori exista in orice om. Problema este doar la definirea acestor valori. De aceea, de-a lungul timpului, divinitatea si valorile ei au fost intelese diferit, dar asta nu a desfiintat divinitatea. Pana si ateismul crede ca Dumnezeu nu exista, iar evolutionismul darwinist presupune ca religiozitatea este o achizitie culturala a omului. Ori chiar si asta inseamna doua lucruri care confirma divinitatea: ca omul a achizitionat religia de undeva (de unde oare daca nu din descoperirea ca Dumnezeu exista) si ca, odata achizitionata religia, ca parte a evolutiei, nu mai are cum scapa de ea, caci ar insemna involutie", noteaza preotul Tanasescu.

5. „Pentru ca sunt chipul Sau"

Caracteristicile omului se regasesc in Dumnezeu, crede Eugen Tanasescu. „Acestea sunt: ratiune, sentiment, vointa, putere de a stapani peste lucruri, morala. Asta inseamna ca omul este o icoana a divinitatii, care a sadit in el aceste caracteristici. Ramane ca omul, prin educatie, sa desavarseasca acest "chip", aceste caracteristici, pentru a ajunge la "asemanarea" cu Dumnezeu."

6. „M-a ajutat cand am strigat catre El"

Daca pana acum au fost prezentate argumente ale mintii, preotul trece si la argumentele inimii. Din punctul sau de vedere, Dumnezeu nu este ceva abstract, greu de atins. El este prezenta vie si personala (Tata, Fiu si Duh Sfant), cu care omul poate interactiona. „De multe ori, eu insumi am avut certitudinea acelei "maini nevazute" care pune lucrurile intr-o anumita ordine. Si, cu cat ma rog mai mult, cu atat se arata mai bine. Pentru mine, cred ca multi din cei ce sustin ca Dumnezeu nu exista, nu L-au vazut inca, pentru ca nici nu L-au chemat sau cautat. Dimpotriva, unii se simt chiar incurcati de existenta unei autoritati superioare, cum si in societate anarhistii refuza orice regula sau autoritate. Dar indoiala sau opozitia nu sunt solutiile cele mai bune pentru a-L descoperi pe Dumnezeu", marturiseste parintele Eugen Tanasescu.

7. El este Adevarul

Raportarea la Adevar este, din punctul de vedere al preotului constantean, de doua tipuri: il recunosti sau il alegi. De aici si sintagma „nimeni nu detine adevarul absolut". Ea nu este o afirmare a relativitatii, spune parintele, ci vine sa demonstreze existenta prin sine a adevarului. „Ori, daca lucrurile stau asa, inseamna ca cel relativ sunt eu, pozitia mea fata de Adevar. Intelept ar fi ca sa nu traiesc in opozitie cu Adevarul.

Eu insa identific Adevarul nu cu un principiu, sistem sau filosofie de viata. Acestea sunt doar efecte, emanatii ale Adevarului. Adevarul trebuie sa fie neaparat o persoana, capabila sa-mi transmita aceste efecte, ca eu sa mi le pot insusi. De aceea, pentru mine, Adevarul este Dumnezeu, identificat mai amplu in persoana lui Hristos. Nu va grabiti insa sa-L contestati. Mai intai, cunoasteti-L. O sa va ia ceva timp...", spune Eugen Tanasescu.

8. Fiind iubire, a sadit morala in noi

Poate un ateu sa inteleaga ca Dumnezeu il lasa sa-l aleaga? Preotul constantean sustine ca tocmai asta ii place la El:

„Nu ma forteaza sa cred in El. Un Dumnezeu care convinge cu forta nu e un Dumnezeu care te iubeste. . . e un dictator. Ori, Dumnezeu imi promite ca Adevarul ma face Liber, chiar si de mine insumi. Daca Dumnezeu pare un dictator, ceva nu e in regula, ori la mine, ori la El. Mai degraba la mine, caci eu sunt mai susceptibil de inteles gresit Iubirea."

9. Unde este Dumnezeu cand se intampla nenorociri?

Preotul constantean recunoaste ca argumentele prezentate pana acum fac pare din domeniul speculatiei personale, insa crede ca Dumnezeu nu este neidentifcabil. „El s-a aratat lumii. Asta demonstreaza iubirea lui fata de om, caci nu ne-a lasat sa orbecaim in cautare, ci a venit in intampinarea noastra. Iar faptul ca unii au fost deranjati si au cautat sa-L elimine pe nedrept nu face decat sa-mi intareasca convingerea ca El s-a aratat noua, facandu-se si om. Este ceea ce caracterizeaza crestinismul: Dumnezeu se face om, ca mine, ca pe mine sa ma faca viu si vesnic, ca El.

Pentru cei care intreaba insa unde este Dumnezeu cand se intampla nenorociri, raspunsul meu e simplu: acolo unde L-am pus, pe Cruce. Multe nenorociri se intampla cand dam pe Dumnezeu la o parte, nu pentru ca El e razbunator, ci pentru ca noi riscam mult atunci cand ne impotrivim Binelui", a explicat Eugen Tanasescu.

10. Garantia ca nu ne intoarcem in neant

Ultimul argument in favoarea existentei lui Dumnezeu este legat de ce castiga cei care cred in El. Parintele Tanasescu este de parere ca oamenii au de castigat desavarsirea si vesnicia.

„Chiar daca uneori facem confuzii in privinta intelegerii si relationarii cu El, existenta Lui ne defineste drumul in viata. Fara Dumnezeu, totul ramane inchis intr-un cerc "stramt si rece". Blaise Pascal are o gramada de citate despre Dumnezeu. La unul simt nevoia sa-l contrazic. El a spus ca daca cred ca Dumnezeu exista si totusi nu exista, n-am pierdut nimic. Eu cred ca e gresit. Caci tot Pascal a zis ca Dumnezeu, fiind perfect, nu ne poate insela.

Asadar, daca Dumnezeu nu exista, am pierdut totul, inclusiv speranta si perfectiunea. Prin urmare, fara Dumnezeu, omul devine un nimic, care vine din nimic si se duce catre nicaieri. Dar sa avem speranta ca El exista. E garantia nedisparitiei noastre in neantul din care am venit", a incheiat preotul Eugen Tanasescu.