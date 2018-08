10 motive pentru care scorpionul este considerat cel mai puternic semn zodiacal

Sunt considerate cele mai puternice semne zodiacale deoarece sunt guvernate de catre planeta Pluto, planeta de putere, precum si de catre Marte, care este planeta care confera energie Pugilistului.

Scorpionul este al optulea semn astrologic care cuprinde perioada 23 octombrie- 21 noiembrie. Elementul Scorpionului este apa. Iata care sunt principalele trasaturi de caracter ale nativului nascut in aceasta zodie:

1. Este inteligent

Scorpionul este un semn extrem de inteligent, viclean si atragator, deci nu incercati sa-l mintiti. Toti Scorpionii sunt mari sceptici, care nu cred in nimic fara dovezi convingatoare. Sunt personalitati, iar multi dintre ei sunt considerati oameni foarte misteriosi. In plus, Scorpionul are probleme cu increderea.

2. Este onest

Daca Scorpionul iti face un compliment sau te lauda, poti fi sigur ca acesta este purul adevar. El nu poate tolera lingusirea falsa si prefera sa fie direct cu oamenii. Spune ceea ce gandeste si crede cu adevarat. Deci, nu te supara si nu te indispune, daca iti spune ceva nepotrivit - pentru tine este un stimulent sa te corectezi.

3. Atasamentul

Cand Scorpionul se indragosteste - este ceva profund si pentru mult timp. El este atat de pasionat si dedicat relatiei, incat cealalta parte a lumii pur si simplu dispare pentru el. Sentimentele si emotiile Scorpionului sunt puternice si sincere, el se dedica totalmente partenerului sau.

4. Independenta

Scorpionii isi urmeaza calea vietii, incercand sa nu depinda de nimeni. Acestui semn zodiacal ii place sa-si faca propria experienta. El nu merge pe drumul comun impreuna cu ceilalti, ci alege o cale individuala. De asemenea, uraste cand oamenii incearca sa-i controleze viata, iar daca cineva incearca sa faca asta, imediat ii va arata locul.

5. Rezistenta la stres

Scorpionii sunt persoane destul de rezistente la problemele vietii , iar esecurile niciodata nu-i face sa renunte la obiectivul lor. Sunt acei oameni care nu plang pentru greseli si esecuri. Cand Scorpionul isi doreste ceva, el merge si face asta, fara sa stea prea mult pe ganduri.

6. Abilitatea de a-si respecta cuvantul

Scorpionul isi respecta intotdeauna cuvantul si nu tolereaza oamenii care vin cu promisiuni false.

Cuvantul Scorpionului este la fel de sigur ca o banca elvetiana. Poti avea incredere in el, pentru ca o persoana mai responsabila decat acest nativ, nu exista.

7. Un interlocutor interesant

Scorpionul poate stabili contacte excelente cu oamenii. Desigur, are nevoie de ceva timp pentru a se deschide, dar prefera sa comunice la un nivel mai profund, pentru a cunoaste mai bine persoana. Oamenii acestui semn zodiacal sunt foarte pasionati de conversatii informative si inteligente.

8. Observarea

Scorpionii sunt buni observatori, ei vad ceea ce altii trec cu vederea. Este unul dintre semnele care intotdeauna atrage atentia asupra unor detalii greu de remarcat, dar importante. Ar fi o mare greseala sa subestimezi capacitatea lui de a afla adevarul.

9. Emotionalitatea

Scorpionul traieste urcusuri si coborasuri in emotiile sale. In adancul sufletului poate fi destul de emotional, dar rareori arata asta la exterior. Cand urca, se simte in varful lumii, iar cand cade, este deprimat si epuizat emotional.

10. Este retinut.

Scorpionul - este o personalitate inchisa. Nu poate fi numit o "carte deschisa", pentru ca cei din jur vor avea nevoie de timp si rabdare pentru a cunoaste si intelege cu adevarat oamenii acestui semn. Este foarte prudent si cu greu are incredere in oameni.

Datorita planetelor mentionate, caracteristicile scorpionului sunt:

Numele scorpionului este loialitate

Se focuseaza precum un ninja cand fac ceva

Un scorpion gaseste mereu o cale de iesire din situatiile incurcate

Onestitatea este o specialitate unica si rara

Sunt persoane ambitioase, insa nu incalca codul etic nescris

Secretul tau este in siguranta cu ei

Pot rezista si celor mai dificile timpuri din cauza rezistentei lor

Scorpionul este un razbunator linistit - un asasin tacut

Daca aveti nevoie de motivatie, cautati un scorpion

Ei fac distinctia dintre bine si rau, in cele mai multe dintre cazuri

Pot ajunge la sufletul tau intr-un timp scurt, insa nu abuzeaza de slabiciunile tale

Daca lauzi un scorpion, o sa primesti mai multa implicare

Se spune ca sunt de asemenea foarte buni in pat

Daca iti doresti ceva, el o sa faca tot ce ii sta in putinta ca sa iti faca pe plac

Rabdarea este o virtute a scorpionilor

Sunt sincere si iti spun adevarul in fata

Sunt geniali in a face tactica si planuri strategice